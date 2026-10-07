«Μαύρο ντίζελ»: Το φθηνό καύσιμο που μπορεί να κοστίσει ακριβά

Ενώ το χαμηλό κόστος αποτελεί εξαιρετικά δελεαστικό λόγο για να χρησιμοποιήσει κανείς χρησιμοποιημένο λιπαντικό στα πετρελαιοκίνητα μηχανήματά του, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην το κάνει.

Τα καύσιμα είναι εξωφρενικά ακριβά αυτή την περίοδο. Η βενζίνη είναι αρκετά ακριβή, αλλά η κατάσταση στις ΗΠΑ είναι ακόμη χειρότερη όσον αφορά το ντίζελ . Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα, ώστε το Τέξας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την πολιτεία, επιτρέποντας σε ορισμένους οδηγούς να χρησιμοποιούν κόκκινο, αφορολόγητο πετρέλαιο αγροτικής χρήσης στους δημόσιους δρόμους.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη, λιγότερο γνωστή εναλλακτική στην οποία καταφεύγουν κάποιοι: το «μαύρο ντίζελ».

Ο όρος αποτελεί ουσιαστικά αργκό για τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρα, αν και χρησιμοποιείται ευρύτερα και για μεταχειρισμένα υδραυλικά λάδια και υγρά αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων. Φυσικά, άνθρωποι μετατρέπουν χρησιμοποιημένα λιπαντικά σε καύσιμο εδώ και πολύ καιρό, από πολύ πριν η τιμή του ντίζελ εκτοξευτεί.

Η διαδικασία είναι κάπως παρόμοια με τη χρήση χρησιμοποιημένου φυτικού λαδιού ως καυσίμου, μόνο που απαιτεί πολύ περισσότερο καθαρισμό, δεν είναι κατάλληλη για νεότερα φορτηγά και επειδή πρόκειται για αφορολόγητο καύσιμο, η χρήση του στους αμερικανικούς δρόμους είναι παράνομη.

Οποιοσδήποτε διαθέτει αρκετό χώρο και αρκετό χρόνο μπορεί να μετατρέψει τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρα σε καύσιμο για πετρελαιοκινητήρες, υπάρχουν όμως αρκετές παγίδες. Πολλές εταιρείες πωλούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επεξεργασία του υλικού στο σπίτι.

Η PA Biodiesel Supply, για παράδειγμα, διαθέτει το σύστημα φυγοκέντρησης Ultimate Force, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να απομακρύνει τα μικροσωματίδια. Αυτό επιτυγχάνεται με την περιστροφή του λαδιού με δυνάμεις που ξεπερνούν τα 1.600 g, σε συνδυασμό με θερμαντήρα και σύστημα τύπου P-trap που απομακρύνει το νερό από το καύσιμο.

Και όλα αυτά με το κόστος του «μαύρου ντίζελ» να υπολογίζεται περίπου στα 10 έως 20 σεντς ανά γαλόνι (3,785 λίτρα) -ένα μικρό κλάσμα του κόστους του ντίζελ στην αντλία.

Εξαιρετικά επικίνδυνο

Πολλοί χρησιμοποιούν επίσης «μαύρο ντίζελ» σε τρακτέρ και βαριά μηχανήματα. Ενώ το χαμηλό κόστος αποτελεί εξαιρετικά δελεαστικό λόγο για να χρησιμοποιήσει κανείς χρησιμοποιημένο λιπαντικό στα πετρελαιοκίνητα μηχανήματά του, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην το κάνει.

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρα μπορούν πράγματι να αναφλεγούν σε κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, όμως η καύση τους είναι πολύ λιγότερο καθαρή σε σχέση με το ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Όλα τα μη καύσιμα υλικά που περιέχονται στο λάδι -στάχτη από ασβέστιο, ψευδάργυρο, φώσφορο και μαγνήσιο -οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή αιθάλης, η οποία μπορεί να φράξει πολύ γρήγορα ένα φίλτρο μικροσωματιδίων ντίζελ (DPF).

Και αν σκεφτεί κανείς πόσο ευαίσθητα είναι ήδη αυτά τα συστήματα ακόμη και με καθαρό, κανονικό ντίζελ, η χρήση «μαύρου ντίζελ» σε οποιοδήποτε όχημα με σύγχρονο σύστημα αντιρρύπανσης είναι ουσιαστικά σαν κάποιος να ψάχνεται για μπελάδες.

Αν το υλικό δεν έχει καθαριστεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν μπεκ και φίλτρα καυσίμου, ενώ μπορεί παράλληλα να εισαγάγει καταστροφικούς ρύπους.