Mazda & Suzusan: Όταν η ιαπωνική παράδοση γίνεται τέχνη

Η συνεργασία της Mazda με τον οίκο υψηλής ραπτικής Suzusan αναδεικνύει περαιτέρω την ιαπωνική παράδοση και την μεταφέρει στις ημέρες μας.

Suzusan αποκαλείται η εταιρεία του Hiroyuki (Hiro) Murase. Έχει επιτυχώς επανασχεδιάσει την αρχαία ιαπωνική τέχνη φινιρίσματος υφασμάτων Shibori, που κυριολεκτικά σημαίνει «στρίψιμο» ή «στρίβωμα». Πράγματι, η εταιρεία του με έδρα το Ντίσελντορφ έχει καταξιωθεί πολύ πέρα από την πόλη, με κομμάτια που κοσμούν την πασαρέλα του Dior και προσελκύουν A-list θαυμαστές, όπως η Natalie Portman.

Η μεταφορά του καλύτερου δυνατού σχεδιασμού στην Ευρώπη και στον κόσμο συνάδει με τις αξίες της Mazda. Ενώ οι ρίζες της Mazda βρίσκονται στην ιαπωνική πόλη της Χιροσίμα, αυτές της Suzusan βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα ανατολικά, πιο κοντά στο Τόκιο, στο χωριό Arimatsu, στην επαρχία Aichi.

Εκεί, στην πατρίδα του ιδρυτή της Suzusan, είναι όπου η άυλη κληρονομιά που ενσωματώνεται στις χειροτεχνίες αυτού του τεχνίτη έχει περάσει από γενιά σε γενιά για περισσότερα από 400 χρόνια. Σήμερα, οι νέοι εργάζονται ξανά με παραδοσιακό τρόπο στις βιοτεχνίες του Arimatsu. Εμπλουτίζουν πολυτελή ρούχα φτιαγμένα από λεπτά νήματα, με ξεχωριστά, μοντέρνα σχέδια. Με έναν τρόπο που θυμίζει Mazda, η Suzusan χρησιμοποιεί και επαναδημιουργεί τολμηρά παραδοσιακές τεχνικές σε επιλεγμένα υλικά, όπως χειροποίητο κασμίρ, αλπακά ή διαφανές μετάξι από την Ιαπωνία και τον κόσμο.

Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι η αντισυμβατική ιαπωνική μάρκα και η Suzusan είχαν πολλά κοινά σημεία. Και στις δύο μάρκες, οι παραδοσιακές αρχές χειροτεχνίας συνδυάζονται με μοντέρνα σχεδιαστικά στοιχεία. Παίρνοντας συνηθισμένα αντικείμενα και βάζοντάς τα σε ένα νέο πλαίσιο – χρησιμοποιώντας παλιές τεχνικές και βρίσκοντας κάτι νέο και συναρπαστικό. Η εκτίμηση της αξίας του κενού χώρου ανάμεσα στα σχεδιαστικά αντικείμενα και τα μοτίβα, η αναζήτηση έμπνευσης από τον κόσμο γύρω τους και τη φύση είναι αυτό που συνδέει τη Suzusan και τη Mazda.

Όταν η Suzusan κατασκευάζει κάθε κομμάτι με το χέρι, οι τεχνίτες της Mazda πρέπει να πετυχαίνουν την τελειότητα ξανά και ξανά για κάθε αυτοκίνητο. Με ιδιαίτερη αφοσίωση σε κάθε λεπτομέρεια, η κατασκευή αυτοκινήτων έχει γίνει μια μορφή τέχνης.

«Δεν είναι απλώς ένα μαζικό προϊόν, αυτό που φτιάχνουμε. Το ύφασμα είναι υφαντό στο χέρι. Όταν αγγίζεις την επιφάνεια, νιώθεις αυτή την απαλότητα. Μπορείτε να δείτε τη χρωματική διαβάθμιση, η οποία δεν εκτυπώνεται ή σχεδιάζεται από κάποιον υπολογιστή. Το φτιάχνουν χέρια, δάχτυλα και ο χρόνος. Είναι η τελειότητα στην ατέλεια με έναν φυσικό τρόπο. Και αυτό είναι, νομίζω, η ιαπωνική νοοτροπία». Hiroyuki (Hiro) Murase

Για πάνω από έναν αιώνα τώρα, τα αυτοκίνητα Mazda κατασκευάζονται στην Ιαπωνία. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο νέο Mazda CX-60, το νέο κορυφαίο μοντέλο της Mazda. Είναι το αυτοκίνητο που παρουσιάζει το «Crafted in Japan» — εκπροσωπώντας μια σχεδιαστική φιλοσοφία που, όπως η ιαπωνική κουλτούρα, προσπαθεί να πετύχει την κορυφαία ποιότητα με έναν χειροποίητο χαρακτήρα. Ένα έργο τέχνης που ξεπερνά τον καμβά.

Μια ωδή στο less is more.

Το νέο SUV Mazda CX-60 αναδεικνύει την δεσποτική τέχνη των μηχανικών και σχεδιαστών παραγωγής Takumi. Εκτός από την αισθητική, σημειώνει τη δέσμευση της Mazda να προσφέρει βιώσιμη κινητικότητα και τη σωστή λύση τη σωστή στιγμή, λαμβάνοντας υπόψιν την κοινωνία και τον πλανήτη.