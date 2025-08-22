Mazda CX-80: Το ασφαλέστερο μεγάλο SUV στην Ευρώπη

Το 7θέσιο ιαπωνικό SUV καταδεικνύει το όραμα της Mazda για καινοτομία και προστασία τόσο των επιβατών όσο και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Ως το κορυφαίο αυτοκίνητο, σε επίπεδο ασφάλειας, στην κατηγορία των μεγάλων SUV αναδείχθηκε το Mazda CX-80 στην τελευταία σειρά δοκιμών του Euro NCAP. Αυτή η υψηλού κύρους αναγνώριση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Mazda για την προστασία των επιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου, ενώ ευθυγραμμίζεται με το όραμά της για καινοτομία.

Ο ανεξάρτητος θεσμός Euro NCAP δοκίμασε συνολικά 44 αυτοκίνητα, με το Mazda CX-80 να αναδεικνύεται ως το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία Large SUV. Ειδικότερα, πέτυχε βαθμολογία 92% στην κατηγορία «Προστασία ενηλίκων», ενώ υψηλή ήταν και η βαθμολογία του στις δοκιμές της πλευρικής και πίσω πρόσκρουσης.

Στην κατηγορία «Προστασία Παιδιών» συγκέντρωσε βαθμολογία 88%, γεγονός που καταδεικνύει την έμφαση στην προστασία των μικρών επιβατών. Το νέο Mazda CX-80 εξασφάλισε βαθμολογία 84% για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες. Επιπλέον, πέτυχε βαθμολογία 79% στην κατηγορία Safety Assist, χάρη στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας που ενσωματώνει.

Οι εν λόγω επιδόσεις του Mazda CX-80 σε θέματα ασφάλειας συμπληρώνονται από την άνεση, την ευκολία και την ευελιξία του, καθιστώντας το ένα ξεχωριστό μοντέλο στην κατηγορία των επταθέσιων SUV. Κατασκευασμένο στην Ιαπωνία, το μοντέλο-ναυαρχίδα ενσωματώνει τη σχεδιαστική και μηχανολογική αριστεία της Mazda.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο στη χώρα μας με δύο επιλογές όσον αφορά το σύστημα μετάδοσης κίνησης: την έκδοση e-Skyactiv PHEV, που συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα και έναν ηλεκτροκινητήρα, ενώ διαθέσιμη είναι και μια ντίζελ έκδοση που τροφοδοτείται από τον 6κύλινδρο σε σειρά e-Skyactiv D της Mazda, σε συνδυασμό με το ήπια υβριδικό σύστημα M Hybrid Boost 48V της εταιρείας.

Η plug-in υβριδική έκδοση αποδίδει συνδυαστικά 327 ίππους με ηλεκτρική αυτονομία 60 χλμ. και επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ., ενώ η ντίζελ παράγει 254 PS και ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δλ.