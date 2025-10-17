Mazda: Ετοιμάζεται για το Τόκιο με ένα νέο και ξεχωριστό πρωτότυπο μοντέλο

To Vision Concept αναμένεται να προσφέρει μια γεύση για το σχεδιαστικό μοτίβο των μελλοντικών μοντέλων της μάρκας.

Προ των πυλών βρίσκεται το Japan Mobility Show 2025, με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να σπεύδουν να παρουσιάσουν κάτι καινούργιο.

Από το μεγάλο αυτοκινητικό ραντεβού της Ιαπωνίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Mazda, η οποία θα αποκαλύψει το σχεδιαστικό της όραμα για το μέλλον μέσω ενός πρωτότυπου μοντέλου υπό την ονομασία “Vision Concept”.

Στην εικόνα πρωταγωνιστεί το πλαϊνό μέρος του μοντέλου, προτάσσοντας παράθυρα χωρίς πλαίσια, «φουσκωμένους» ώμους, κεκλιμένη γραμμή οροφής και κάμερες στη θέση των καθρεφτών.

Με μια πρώτη ματιά, το Vision Concept προβάλλει ως ένα χαμηλό fastback, αν και θα μπορούσε να αποτελεί ένα coupe-crossover ή και ένα πιο σπορ σεντάν. Παράλληλα, η κλίση της οροφής και η πίσω κολόνα παραπέμπουν στο Mazda3, ένα μοντέλο που είναι διαθέσιμο εδώ και πολλά έτη στη χώρα μας, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία των μικρομεσαίων hatchback.

Η Mazda επισημαίνει ότι το Vision συμβολίζει το φετινό της θέμα για την έκθεση στο Τόκιο, το οποίο είναι: «Η χαρά της οδήγησης τροφοδοτεί ένα βιώσιμο αύριο», δηλαδή ότι τα αυτοκίνητα μπορούν να συνεχίσουν να είναι διασκεδαστικά, ακόμα και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η ιαπωνική εταιρεία αναμένεται να αποκαλύψει το μοντέλο στις 29 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.