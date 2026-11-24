Mazda MX-5 τρίτης γενιάς έχει καταφέρει να κάνει 772.000 χιλιόμετρα με τον ίδιο κινητήρα ακόμη και μετά την μετατροπή του σε υγραέριο (LPG).

Οι ιστορίες με αυτοκίνητα που έχουν κάνει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα συνοδεύονται συνήθως από εικόνες μεγάλων σεντάν, επαγγελματικών μοντέλων ή ιαπωνικών κατασκευών, όπως εκείνες της Toyota. Ένα διθέσιο roadster σαν το Mazda MX-5 τρίτης γενιάς (ΝC), παρά την ιαπωνική του καταταγωγή, ομολογουμένως δεν είναι ένα από τα αυτοκίνητα που σου έρχονται πρώτα στο μυαλό.

Κι όμως, ένα τέτοιο MX-5, σύμφωνα με ρεπορτάζ της El País, έχει φτάσει στα 772.723 χιλιόμετρα διατηρώντας τον ίδιο 2λιτρο κινητήρα και το ίδιο μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων.

H ιστορία του Μαρτίν με το MX-5 NC

Ο Ισπανός Βιθέντε Μαρτίν απέκτησε το συγκεκριμένο MX-5 επιλέγοντας την ειδική έκδοση Limited Edition, που ήταν από τις πρώτες που κυκλοφόρησαν στη γενιά NC. Όπως παραδέχεται ο ίδιος, η αγάπη του για τα cabrio υπήρχε από πάντα και, όταν έμαθε ότι η Mazda ετοιμάζει την τρίτη γενιά του δημοφιλούς roadster και διάβασε τις πρώτες κριτικές στον Τύπο, δεν δίστασε να προχωρήσει στην αγορά του.

Η σχέση του Μαρτίν με το μοντέλο δεν περιορίστηκε μάλιστα σε ένα μόνο MX-5. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει στην κατοχή του και ένα MX-5 ND, με το οποίο έχει ήδη κάνει 160.000 χιλιόμετρα. Αν συνυπολογίσει κανείς τα χιλιόμετρα που έχει κάνει και με τα δύο αυτοκίνητα, το νούμερο φτάνει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων.

Η μετατροπή σε LPG

Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που κάνει την περίπτωση του MX-5 NC ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση συστήματος υγραεριοκίνησης (LPG) στον κινητήρα, όταν το αυτοκίνητο είχε ήδη φτάσει τα 330.000 χιλιόμετρα. Ο Μαρτίν σκέφτηκε ότι δεν είχε κανένα νόημα να το πουλήσει, αλλά επειδή ήθελε να συνεχίσει να το κινεί συστηματικά, έπρεπε να μειώσει το κόστος χρήσης του.

Έτσι αποφάσισε να το μετατρέψει σε υγραέριο, διαπιστώνοντας γρήγορα ότι η επιλογή αυτή τον συνέφερε οικονομικά, γιατί η τιμή του LPG ήταν 50 έως 70% χαμηλότερη από της αμόλυβδης.

Μετά από πάνω από 770.000 χιλιόμετρα, πολλοί θα υπέθεταν ότι το αυτοκίνητο θα έχει δεχτεί κάποια αναβάθμιση ή θα έχει… χτυπήσει μια-δύο φορές. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ο κινητήρας, το κιβώτιο ταχυτήτων και τα βασικά μέρη της ανάρτησης παραμένουν… «μαμά». Ωστόσο, χρειάστηκε να αντικαταστήσει αναλώσιμα και περιφερειακά εξαρτήματα, όπως τον συμπλέκτη και το ψυγείο, καθώς και μία βαλβίδα εξαγωγής, εξαιτίας της οποίας ο κινητήρας έχασε συμπίεση στον δεύτερο κύλινδρο.

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Στο συνεργείο του είπαν ότι η φθορά στη βαλβίδα εξαγωγής ενδέχεται να σχετίζεται με τη χρήση LPG, κάτι που του ακούστηκε λογικό εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, μετά την αποκατάσταση της ζημιάς, κάλυψε σχεδόν άλλα 400.000 χιλιόμετρα με υγραέριο χωρίς κανένα ανάλογο πρόβλημα.

Όσο για το μυστικό της μακροζωίας, ο Μαρτίν δεν επικαλείται κάποια περίπλοκη συνταγή. Η συντήρηση, όπως λέει, είναι η τυπική: τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρα και βασικοί περιοδικοί έλεγχοι. Δίνει όμως ιδιαίτερη προσοχή στο να ζεσταίνεται ομαλά ο κινητήρας το πρωί, γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο.

Πηγή: elpais