Mazda MX-5 ND: Για πρώτη φορά διαθέσιμο με πράσινο χρώμα

Για πρώτη φορά στο MX-5 ND η Mazda προσφέρει την επιλογή πράσινου χρώματος, το οποίο ονομάζει Zinc Green Metallic.

Η Mazda ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας, εντυπωσιακής εξωτερικής απόχρωσης με την ονομασία Zinc Green Metallic, η οποία πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στα MX-5 (Soft-top) και Mazda MX-5 RF (Retractable hardtop) αυτής της γενιάς.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για το δημοφιλές roadster, καθώς είναι η πρώτη φορά που η τέταρτη γενιά του μοντέλου αποκτά μια πράσινη επιλογή στην παλέτα της.

Αν και η ιαπωνική φίρμα έχει παρουσιάσει περίπου 80 διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου στην ιστορία της, μέσα από τις προηγούμενες γενιές του MX-5, η συγκεκριμένη προσθήκη έρχεται να καλύψει ένα αίτημα του κοινού για το τωρινό Miata.

Η πηγή της έμπνευσης

Η έμπνευση πίσω από το Zinc Green Metallic προέρχεται από μια ασυνήθιστη πηγή: το χρώμα και την υφή του ασταριού χρωμικού ψευδαργύρου (zinc chromate primer), ενός υποστρώματος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε βιομηχανικά προϊόντα. Η Mazda κατάφερε να μεταφράσει αυτή την καθαρά λειτουργική ομορφιά σε μια αίσθηση στιβαρότητας, η οποία εκφράζεται ανάγλυφα μέσα από το χρώμα και την υφή της νέας βαφής. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο πράσινο που συνδυάζει ιδανικά τη σκληροτράχηλη γοητεία με την κομψότητα και εναρμονίζεται με την ίδια ευκολία τόσο σε φυσικά τοπία όσο και στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

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Η σχεδιαστική και τεχνολογική υπεροχή της νέας βαφής αποκαλύπτεται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το φως. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η υφή του χρώματος τονίζει τον σπορ χαρακτήρα του αμαξώματος. Αντίθετα, κάτω από έντονο φως, μια λεπτή μεταλλική λάμψη έρχεται στην επιφάνεια για να αναδείξει τις καμπύλες του MX-5.

Για την επίτευξη αυτού του οπτικού εφέ, η φόρμουλα του χρώματος ενσωματώνει γαλαζωπές μεταλλικές νιφάδες, με το μέγεθος και την ευθυγράμμιση των σωματιδίων τους να έχουν βελτιστοποιηθεί με ακρίβεια ώστε να αποδίδουν έναν ψυχρό, εκλεπτυσμένο τόνο.