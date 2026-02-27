Mazda MX-5: Πότε θα ανοίξει νέο κεφάλαιο για το ιαπωνικό roadster;

Το Mazda MX-5 έχει συμπληρώσει 12 χρόνια στην αγορά και ακόμα δεν έχει ετοιμαστεί ο αντικαταστάτης του. Ποια είναι τα πλάνα για την αλλαγή του;

Όταν οι περισσότεροι κατασκευαστές σχεδιάζουν τη στρατηγική τους γύρω από την ηλεκτροκίνηση, η Mazda φαίνεται να μην επηρεάζεται από την τάση της αγοράς, τουλάχιστον όσον αφορά του πιο εμβληματικό της μοντέλο, το MX-5.

Και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα, που θέλουν το roadster να μην έχει ακόμα αντικαταστάτη, μετά από 12 χρόνια εμπορικής πορείας της τελευταίας γενιάς. Ακόμα και το πρωτότυπο που παρουσίασε η Mazda ως αντικαταστάτη του πριν τέσσερα περίπου χρόνια δεν προχώρησε, με την εξέλιξη που πραγματοποιούνταν στις στροφές του Nurburgring να μένει στα χαρτιά.

Ωστόσο, ο Jo Stenuit, επικεφαλής σχεδίασης της Mazda στην Ευρώπη, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει εξέλιξη της νέας γενιάς με κωδική ονομασία NE, που θα διαδεχθεί την ND, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή θα είναι ηλεκτρική.

Εξάλλου, αυτό αντίκειται στις αξίες που πρεσβεύει το ΜΧ-5 όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην αγορά και αφορούν το χαμηλό βάρος, τη διασκεδαστική οδική συμπεριφορά και την προσιτή σχετικά τιμή του. Έτσι, όπως τονίζει ο Jo Stenuit, αν χαθούν τα προαναφερθέντα, τότε «δεν θα είναι πια MX-5».

Αν το επερχόμενο ΜΧ-5 πρέπει να είναι ηλεκτρικό, τότε θα εφοδιάζεται με μπαταρίες που του προσθέτουν σημαντικό βάρος, αλλοιώνοντας το βασικό του πλεονέκτημα μέχρι τώρα, αλλά και τον εν γένει χαρακτήρα του, ενώ αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά και η τιμή του.

Απίθανο όμως δεν πρέπει να θεωρείται το επερχόμενο ΜΧ-5 να έχει κάποια μορφή εξηλεκτρισμού, μια ήπια μορφή για παράδειγμα, που θα μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, επιτρέποντας στο μοντέλο να ευθυγραμμιστεί με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων. Έτσι, δεν θα θυσιαστεί ο χαρακτήρας του μοντέλου, το οποίο θα διατηρήσει την ισορροπία του στην οδήγηση, που θα συνδυάζεται όπως πάντα, με χαμηλό βάρος.

Όπως όλα δείχνουν, το πιθανότερο η νέα γενιά του Mazda MX-5 να αργήσει, καθώς οι μηχανικοί της ιαπωνικής εταιρείας αναζητούν μια λύση που θα το καθιστά σύγχρονο, αλλά χωρίς να αλλοιώνει τον πυρήνα του χαρακτήρα του.