McLaren McL 6GT: Προάγγελος χειροκίνητης απόλαυσης

Το πρωτότυπο μοντέλο φέρει τρία πεντάλ, αντλεί έμπνευση από τη McLaren M6GT και προαναγγέλλει ένα αυτοκίνητο παραγωγής.

Στην αποκάλυψη της McLaren McL 6GT προχώρησε η βρετανική μάρκα στο Monterey Car Week 2026, προλογίζοντας ένα μοντέλο παραγωγής το οποίο θα παρουσιαστεί το 2028.

Η McL 6GT αποτελεί ένα πρωτότυπο μοντέλο, το πρώτο με χειροκίνητο κιβώτιο μετά τη θρυλική McLaren F1 η οποία πέρασε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας στα τέλη του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με τη McLaren, το πρωτότυπο αντλεί έμπνευση από τη McLaren M6GT, το αρχικό, αλλά ανεκπλήρωτο όνειρο του Bruce McLaren για ένα supercar. Σκοπός του τελευταίου ήταν να αποτελέσει ένα υπερ αυτοκινήτο που θα μετέφερε τις αγωνιστικές επιτυχίες της ομάδας McLaren Racing σε ένα μοντέλο νόμιμο για κυκλοφορία στον δρόμο.

Η McL 6GT «παρουσιάζεται ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς το αντισυμβατικό πνεύμα που υπάρχει μέσα στη McLaren μπορεί να διαμορφώσει μια στραμμένη προς το μέλλον προσέγγιση στα αυτοκίνητα της, τα οποία θα γοητεύουν με τον χαρακτήρα τους. Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για έναν νέο, ιδιαίτερα αποκλειστικό τύπο supercar της McLaren, πέρα από τη βασική και διευρυμένη γκάμα, ο οποίος θα γίνει πραγματικότητα με μια έκδοση παραγωγής της McL 6GT το 2028», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αυτοκινητοβιομηχανία.

Με τρία πεντάλ

Το πρωτότυπο φέρει χαμηλού βάρους κατασκευή από ανθρακονήματα, ισχύ από κινητήρα εσωτερικής καύσης V8 και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων που μεταδίδει την κίνηση στους πίσω τροχούς.

Η εταιρεία εξηγεί ότι κάθε αλλαγή ταχύτητας, κίνηση του γκαζιού και εντολή στο τιμόνι έχει σχεδιαστεί ώστε να γίνεται αισθητή ως σκόπιμη, φυσική και ανταποδοτική, συνδέοντας τον οδηγό με τη μηχανή.

Επιπλέον, το υδραυλικό τιμόνι, οι απτικοί διακόπτες και οι εμφανείς μηχανολογικές λεπτομέρειες συμβάλλουν όλα σε μια αίσθηση καθαρής και άμεσης εμπλοκής του οδηγού. Έχει δοθεί έμφαση στην εργονομία, ενώ η σχεδίαση του του λεβιέ ταχυτήτων έχει μελετηθεί προσεκτικά ώστε να προσφέρει τη μέγιστη αίσθηση και διαδρομή.

Σχεδιαστικά, το αμάξωμα είναι εξαιρετικά φαρδύ, με χαμηλό ρύγχος, παραπέμποντας στη στάση της αγωνιστικής M6A Can-Am πάνω στην οποία βασίστηκε η M6GT. Οι επιφάνειες του αμαξώματος είναι καθαρές, με αδιάκοπους όγκους που εκτείνονται από το χαμηλό ρύγχος έως την χαρακτηριστική ουρά Kammback.

H οροφή δείχνει να ρέει φυσικά προς τα πίσω και προς το κάλυμμα του κινητήρα, την ίδια ώρα που η καμπίνα μοιάζει ενσωματωμένη μέσα στο αμάξωμα, αντί να βρίσκεται πάνω από αυτό.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το καπιτονέ μοτίβο με τετράγωνα, επανεσχεδιασμένο για ένα σύγχρονο κοινό, ενώ τα νέα ψηφιακά όργανα διατηρούν τη σαφήνεια και τη συναισθηματική απήχηση του αρχικού μοντέλου.