Με ανεβασμένες πωλήσεις η Hyundai και εκτός Ευρώπης

Η Hyundai σημειώνει ανοδική πορεία στις πωλήσεις και εκτός Ευρώπης, έχοντας τα καλύτερα νούμερα τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε.

Μέσα στον Σεπτέμβριο η Hyundai πούλησε πάνω από 71.000 αυτοκίνητα στην αγορά των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας μάλιστα ανοδική τάση που δεν φαίνεται να επιβραδύνεται στο άμεσο μέλλον.

Έτσι, το επίτευγμα της Hyundai ήρθε να προστεθεί στην εξαιρετική επίδοσης της Kia που έκανε ρεκόρ πωλήσεων που ξεπέρασαν τα 80.000 αυτοκίνητα μέσα στο Σεπτέμβριο.

Πιο αναλυτικά τα νούμερα αυτά είναι αυξημένα κατά 14% σε σχέση με τον ίδιο μήνα της περασμένης χρονιάς, όταν η Hyundai είχε πουλήσει 62.491 αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η κορεατική φίρμα σημείωσε και το καλύτερο 6μηνο με πωλήσεις που άγγιξαν τα 239.069 οχήματα, με τις συνολικές πωλήσεις να σημειώνουν 13% αύξηση.

Πολύ καλά κινήθηκαν τα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, αφού αποτέλεσαν το 38% των πωλήσεων λιανικής, με το Ioniq 5 να έχει τη μερίδα του λέοντος με αύξηση 151%.

Ωστόσο, δεν ήταν όλα ρόδινα για την Hyundai στις ΗΠΑ τον μήνα που μας πέρασε, καθώς είχε και κάποια μοντέλα, όπως το Kona και το Sonata, που δεν πήγαν τόσο καλά, σημειώνοντας σημαντική μείωση στις πωλήσεις.

Κάτι που όμως δεν κατάφερε να διαδραματίσει αρνητικό ρόλο στο γενικό απολογισμό και να επηρεάσει την άνοδο που σημείωσε. Ανάλογα θετικά αναμένεται να κινηθεί η Hyundai και στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, με μεγάλο όπλο της τη μεγάλη ποικιλία που έχει στα προϊόντα της.