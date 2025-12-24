Με Audi Q3 η γυναικεία ομάδα της Μπάγερν Μονάχου

Αυτοκίνητα της Audi οδηγεί και η ανδρική ομάδα του γερμανικού συλλόγου, η οποία παρέλαβε τα νέα της οχήματα στις αρχές Οκτωβρίου.

Με το νέο Audi Q3 θα κυκλοφορεί η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Μπάγερν Μονάχου, επιλέγοντάς το ως βασικό όχημα για τη φετινή σεζόν.

Το μοντέλο πλαισιώνεται από τα Audi A3 και Audi A1 allstreet, στο πλαίσιο της ετήσιας παράδοσης εταιρικών αυτοκινήτων, η οποία πλαισιώθηκε από ένα ξεχωριστό driving event στη λίμνη Tegernsee. Εκεί οι αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα τους Audi σε βάθος, μέσα από μια συνεργασία που αποτυπώνει κοινές αξίες και αμοιβαίο όφελος.

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, οι παίκτριες της ομάδας, ανάμεσά τους οι Giulia Gwinn, Klara Bühl και η Lea Schüller, δοκίμασαν στην πράξη τα νέα τους αυτοκίνητα, εξερευνώντας τόσο τα οδηγικά χαρακτηριστικά όσο και τις τεχνολογικές δυνατότητές τους. Ο Yves Becker-Fahr, Head of Sales Germany της Audi, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε λύσεις μετακίνησης στις παίκτριες της FC Bayern και που τις στηρίζουμε και εκτός αγωνιστικού χώρου με τα οχήματά μας. Η συνεργασία μας βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, η κορυφαία απόδοση και ο δυναμισμός — στοιχεία καθοριστικά τόσο στον αθλητισμό όσο και στον κόσμο του αυτοκινήτου».

Η πλειονότητα της ομάδας επέλεξε το νέο Audi Q3, και μετά την παράδοση των οχημάτων ακολούθησε μια διαδρομή με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι αθλήτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων —όση η απόσταση ενός πέναλτι— αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της Μπάγερν Μονάχου μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Μόναχο. Η Bianca Rech, Director της FC Bayern Women, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με την Audi αποτελεί ισχυρή ένδειξη της εκτίμησης που δείχνει η μάρκα στην ομάδα μας και ένα σημαντικό βήμα για να προσφέρουμε στις παίκτριές μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για κορυφαίες επιδόσεις και ανυπομονούμε για μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του δρόμου».

Συνολικά, παραδόθηκαν 26 Audi Q3, πέντε Audi A3 και ένα Audi A1 allstreet στις παίκτριες και το επιτελείο της γυναικείας ομάδας της Μπάγερν Μονάχου. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται σε ισχύ από το 2021, ενώ η Audi αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του συλλόγου από το 2002. Παράλληλα, και η ανδρική ομάδα του γερμανικό συλλόγλυ εδώ και χρόνια Audi και παρέλαβε τα νέα της οχήματα στις αρχές Οκτωβρίου.