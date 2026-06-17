Με επιθετικό καρκίνο ο διάσημος παρουσιαστής Jeremy Clarkson

Ο 66χρονος Βρετανός παρουσιαστής εξήγησε στους στενούς συνεργάτες του ο καρκίνος είναι επιθετικός, αλλά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Ο Βρετανός παρουσιαστής Jeremy Clarkson, γνωστός κυρίως για την εκπομπή “Top Gear” αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο.

Η ανακοίνωση έγινε σε επεισόδιο της τελευταίας σεζόν της σειράς “Clarkson’s Farm” που προβλήθηκε την Τετάρτη. Ο 66χρονος ενημερώνει τους συνεργάτες του Kaleb Cooper και Charlie Ireland για τη διάγνωσή του, ενώ εκείνοι ακούν σοκαρισμένοι.

Ο Clarkson δεν διευκρίνισε από ποιο είδος καρκίνου έχει διαγνωστεί, αλλά περιέγραψε την ασθένεια ως «επιθετική» και εξήγησε ότι, στο πλαίσιο της θεραπείας του, αφαιρέθηκε μέρος του προστάτη του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)

«Εξαφανίστηκα για λίγο τις προηγούμενες εβδομάδες και έκανα βιοψία. Είναι καρκίνος και είναι επιθετικός, αλλά βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο», ανέφερε ο 66χρονος Βρετανός. Πρόσθεσε δε ότι το γνώριζε «από τον Μάιο».

«Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι καλά», είπε στους δύο άνδρες, ενώ τους εξήγησε ότι θα μείνει εκτός δραστηριότητας «για λίγο καιρό».

Το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες πριν από την κυκλοφορία των δύο τελευταίων επεισοδίων, ο Clarkson δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο προειδοποιούσε τους θαυμαστές του ότι δεν θα ήταν εύκολο να τα παρακολουθήσουν.

Η υγεία παρουσιαστή αποτελεί θέμα της πέμπτης σεζόν της σειράς. Αυτή ξεκίνησε με τον Clarkson να συζητά για μια επέμβαση στην καρδιά στην οποία είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2024.

Τότε είχε γράψει στη στήλη του στους Sunday Times ότι «από τις αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά μου με αίμα, η μία ήταν πλήρως φραγμένη και η δεύτερη από τις τρεις βρισκόταν σε αυτό το στάδιο».

Ο Clarkson είναι ένας από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συμμετοχή του στην εκπομπή Top Gear, την περίοδο 2002-2015.