Με Honda οι μετακινήσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025

Ο στόλος περιλαμβάνει οχήματα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, συμβαδίζοντας με το όραμα των διοργανωτών για τη διεξαγωγή μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης διοργάνωσης.

Η Honda, επίσημος παγκόσμιος συνεργάτης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου Τόκιο 2025 (WCH Tokyo 25), ανακοίνωσε τη λίστα των οχημάτων της που θα χρησιμοποιηθούν ως επίσημα οχήματα για το WCH Tokyo 25, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Με το θέμα της διοργάνωσης να είναι «Μεγιστοποίηση της συγκίνησης και της έμπνευσης από τις σπουδαίες επιδόσεις των αθλητών, μέσω της διεξαγωγής μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης και ασφαλούς διοργάνωσης, παρέχοντας μια ευρεία ποικιλία προϊόντων κινητικότητας εξοπλισμένων με καινοτόμες τεχνολογίες», η Honda θα διαθέσει έναν στόλο περίπου 120 οχημάτων, κυρίως φιλικών προς το περιβάλλον.

Ο στόλος περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμου (FCEVs), ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (BEVs) και υβριδικά οχήματα (HEVs). Όλα τα επίσημα οχήματα Honda θα φέρουν ειδικό σχεδιασμό αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25.

Υποστήριξη Μαραθωνίου

Για την υποστήριξη των αγώνων μαραθωνίου ανδρών και γυναικών, το CR-V e:FCEV θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα του Αρχιδιαιτητή, ενώ το N-VAN e:, ένα επαγγελματικό mini-EV εξοπλισμένο με τον χρονομετρητικό εξοπλισμό της Seiko, θα λειτουργήσει ως το επίσημο όχημα χρονομέτρησης.

Επιπλέον, η Honda θα παρέχει τις φορητές συσκευές εξωτερικής παροχής ενέργειας Power Exporter e: 6000 και 9000, οι οποίες θα αντλούν ηλεκτρική ενέργεια από το N-VAN e: και θα την παρέχουν στα χαλάκια κεραίας κάθε 5 χλμ.

Το νέο σπορ μοντέλο Prelude και το νέο mini-EV N-ONE e: θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα ελέγχου διαδρομής. Επιπλέον, το ηλεκτρικό προσωπικό όχημα CUV e:, που λειτουργεί με την εναλλάξιμη μπαταρία Honda Mobile Power Pack e:, θα χρησιμοποιηθεί ως μοτοσυκλέτα-κάμερα για την καταγραφή των επιδόσεων.

Μεταφορές και Υποστήριξη Προσωπικού

Για τη μεταφορά προσωπικού και συμμετεχόντων, η Honda θα διαθέσει το CR-V e:FCEV, καθώς και υβριδικά μοντέλα όπως τα Step WGN e:HEV, Odyssey e:HEV και ZR-V e:HEV.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί το Honda UNI-ONE, μια συσκευή προσωπικής κινητικότητας χωρίς χρήση χεριών, που καθοδηγείται με τη μετατόπιση του σωματικού βάρους.

Έκθεση Οχημάτων εντός Σταδίου & Τηλεκατευθυνόμενο Όχημα

Κατά τη διάρκεια του WCH Tokyo 25 και για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου, θα παρουσιαστεί όχημα εντός του σταδίου. Στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας θα εκτεθεί το Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα παρουσιαστεί πρώτα στη Βόρεια Αμερική το 2026 ενώ θα ακολουθήσει η πώλησή του παγκοσμίως.

Επιπλέον, η Honda κατασκεύασε αποκλειστικά για το WCH Tokyo 25, ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα κλίμακας 1/4 του Honda 0 SUV Prototype, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στα αγωνίσματα ρίψεων (Ακόντιο, Σφαιροβολία, Δισκοβολία) — για την περισυλλογή των οργάνων ρίψεων και τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά τους, μειώνοντας έτσι τον φόρτο εργασίας του προσωπικού και συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή των αγωνισμάτων ρίψεων.

Έκθεση Προϊόντων Κινητικότητας Honda εκτός Σταδίου

Τα προϊόντα κινητικότητας της Honda, τα οποία θα υποστηρίξουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Tokyo 25, θα εκτεθούν σε χώρο μπροστά από το Tokyo Metropolitan Gymnasium, δίπλα στο Εθνικό Στάδιο. Η έκθεση θα περιλαμβάνει εντυπωσιακά σκηνικά και άλλα εφέ, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι τα οχήματα βρίσκονται σε κίνηση, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα μοναδικό σημείο φωτογράφισης.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν πάνω στο CUV e:, στην έκδοση αστυνομικής μοτοσυκλέτας του Honda NT1100, καθώς και στο UNI-ONE. Αυτές οι εκθέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν εμπειρίες που θα κάνουν τους επισκέπτες να αισθανθούν πιο συνδεδεμένοι με το WCH Tokyo 25.