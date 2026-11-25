Το SEAT Leon ενισχύεται με δύο κινητήρια σύνολα απόδοσης 115 και 160 ίππων που συνδυάζονται με το ήπια υβριδικό σύστημα του ομίλου και DSG κιβώτιο.

Στην αναβάθμιση της φαρέτρας των κινητήριων συνόλων του Leon προχωρά η SEAT με σκοπό αυτή να συμμορφωθεί με τις νέες, πιο αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου εκπομπών ρύπων Euro 7. Η γκάμα περιλαμβάνει τώρα έναν 1.500άρη eTSI κινητήρα απόδοσης 160 ίππων καθώς και μια αναβαθμισμένη έκδοση του 1.500άρη κινητήρα με ισχύ 115 ίππους.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κινητήρες συνδυάζονται με το ήπια υβριδικό σύστημα του VW Group και κιβώτιο DSG επτά σχέσεων και θα γίνουν διαθέσιμες από τα τέλη Νοεμβρίου.

Αλλαγές στις εκδόσεις Style και FR

Η έκδοση Style διαθέτει υφασμάτινες επενδύσεις σε απόχρωση Aurora Green στα καθίσματα και στα πάνελ των θυρών, σε συνδυασμό με στοιχεία σε χρώμα Black Soul. Ραφές σε Dark Silver και επένδυση οροφής σε Storm Grey ολοκληρώνουν το εσωτερικό.

Η έκδοση FR συνδυάζει υφασμάτινες επενδύσεις σε χρώμα Nuance Dark Fusion Grey και μαύρο Clip Soul με διακοσμητικά στοιχεία σε Dark Aluminium Matt. Οι ραφές έχουν χρώμα Dark Silver, ενώ διάφορες λεπτομέρειες στο εσωτερικό έχουν χρώμα Cold Grey και Soul Black.

Για την έκδοση FR διατίθεται επίσης, προαιρετικά, εσωτερικό με επένδυση Dinamica, η οποία συνδυάζει καθίσματα σε διχρωμία γκρι και μαύρου με διακοσμητικά στοιχεία σε απόχρωση Dark Aluminium Matt.

Οι διαφοροποιήσεις στο εξωτερικό του Leon

Οι διαφορές μεταξύ των δύο εκδόσεων εξοπλισμού συνεχίζονται και στο εξωτερικό του οχήματος. Η έκδοση Style διαθέτει γρίλια και καθρέπτες σε απόχρωση Midnight Black, ενώ η έκδοση FR εφαρμόζει το ίδιο φινίρισμα στη γρίλια μάσκας, στους μπροστινούς αεραγωγούς και στους καθρέπτες. Και οι δύο εκδόσεις φέρουν την επιγραφή «Leon» σε απόχρωση Midnight Black, καθώς και μαύρα πλαίσια στους προβολείς Matrix LED. Επιπλέον, η έκδοση FR διαθέτει μαύρο λογότυπο «FR» στη μεσαία κολόνα του οχήματος.