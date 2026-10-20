Mε Mansory Ferrari 812 Superfast στους δρόμους του Ντουμπάι η Αστυνομία

Η Mansory έντυσε την 812 με λευκό χρώμα και πράσινες, μαύρες και κίτρινες λεπτομέρειες -χρώματα που επιλέχθηκαν για μέγιστη ορατότητα με φόντο τον ορίζοντα του Ντουμπάι.

Το Ντουμπάι απέκτησε ένα νέο «παιχνίδι» για την τουριστική ζώνη της πόλης, το οποίο φέρει το σήμα της Ferrari κάτω από ένα αμάξωμα της Mansory. Η Αστυνομία παρουσίασε την εξατομικευμένη 812 Superfast στην Arabian Travel Market 2026.

Το αυτοκίνητο συνδυάζει έναν V12 κινητήρα 6,5 λίτρων με έναν λευκό, πράσινο και κίτρινο χρωματικό συνδυασμό, σχεδιασμένο για εντυπωσιακή εμφάνιση. Η Αστυνομία του Ντουμπάι αναφέρει ότι θα περιπολεί γύρω από το Burj Khalifa, τη Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard και την JBR, δηλαδή στα ίδια σημεία-ορόσημα που κατακλύζουν τις ροές του Instagram.

Το τελευταίο περιπολικό 800 ίππων της Αστυνομίας του Ντουμπάι

Η Mansory παρουσίασε το αυτοκίνητο στο Dubai World Trade Center ως το πέμπτο «εξωτικό» αυτοκίνητο που έχει κατασκευάσει για την Αστυνομία, μετά από μια Mercedes-AMG G 63, μια Rolls-Royce Cullinan, μια τροποποιημένη Ferrari 296 GT και μια Lamborghini Revuelto.

Στην εργοστασιακή της μορφή, η 812 Superfast αποδίδει 789 ίππους, επιταχύνοντας από 0 σε 100 χλμ/ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και φτάνοντας τελική ταχύτητα 340 χλμ/ώρα. Ήδη πρόκειται για ένα από τα ταχύτερα αυτοκίνητα που έχουν φέρει ποτέ το σήμα της Αστυνομίας του Ντουμπάι.

Η έκδοση της Mansory ανεβάζει ακόμη περισσότερο αυτά τα μεγέθη, με 800 ίππους, επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 2,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 344 χλμ/ώρα.

Η Ferrari κατασκεύαζε την 812 Superfast από το 2017 έως το 2024. Η Αστυνομία του Ντουμπάι ουσιαστικά δίνει σε ένα καταργημένο πλέον μοντέλο μια δεύτερη ζωή, προσαρμοσμένη περισσότερο για τα πλήθη παρά για καταδιώξεις.

Ferrari 812 Superfast/ Φωτογραφία: Mansory

Ένα χρωματικό σχέδιο σχεδιασμένο για να τραβάει τα βλέμματα

Η διακριτικότητα δεν ήταν ποτέ ο στόχος. Η Mansory έντυσε την 812 με λευκό χρώμα και πράσινες, μαύρες και κίτρινες λεπτομέρειες -χρώματα που επιλέχθηκαν για μέγιστη ορατότητα με φόντο τον ορίζοντα του Ντουμπάι και όχι για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό.

Το body kit προσθέτει νέο εμπρός προφυλακτήρα, βαθύτερο splitter, επανασχεδιασμένα πλευρικά μαρσπιέ και μια πίσω αεροτομή αρκετά μεγάλη ώστε να μοιάζει απόλυτα ταιριαστή σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο πίστας. Η επιθετική σχεδίαση ανταλλάσσει τις καθαρές εργοστασιακές γραμμές της 812 με μια πιο έντονη εμφάνιση.

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Ντουμπάι περιέγραψε το αυτοκίνητο ως μία από τις νεότερες προσθήκες του τμήματος σε έναν στόλο που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ορατότητα στα τουριστικά σημεία και όχι τα καθήκοντα επιβολής του νόμου.