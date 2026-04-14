Με περίπου 200 εξειδικευμένους τεχνικούς το νέο ευρωπαϊκό ψηφιακό κέντρο της Toyota

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει στα οχήματα που ορίζονται από το λογισμικό, με νέο Digital Hub στην Πολωνία.

Η Toyota Ευρώπης ανακοίνωσε τα εγκαίνια του “Toyota Digital Hub” στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, όπου θα απασχολούνται περίπου 200 εξειδικευμένοι τεχνικοί για τη βελτίωση των εφαρμογών MyToyota και Lexus Link+.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, τα συγκεκριμένα apps χρησιμοποιούνται από περισσότερους από δύο εκατομμύρια πελάτες τγς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για πρόσβαση σε λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου οχήματος, παρακολούθηση φόρτισης μπαταρίας και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ευκολίας.

Η ομάδα θα συμβάλει, επίσης, στην ανάπτυξη της υποδομής cloud που επιτρέπει τις συνδεδεμένες υπηρεσίες για οχήματα Toyota και Lexus στην Ευρώπη, καθώς και στην υποστήριξη κυβερνοασφάλειας.

Η δημιουργία του Toyota Digital Hub σηματοδοτεί μια περαιτέρω επένδυση της Toyota στο Βρότσλαβ. Από το 2015, το Κέντρο Κοινών Υπηρεσιών της εταιρείας έχει έδρα στην πόλη, παρέχοντας λογιστικές και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλες τις μονάδες της Toyota στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Toyota.

«Το Toyota Digital Hub πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη, επεκτείνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης λογισμικού της Toyota και τοποθετώντας την Toyota Motor Europe ως αξιόπιστο συνεργάτη στη μελλοντική παγκόσμια ανάπτυξη οχημάτων που “ορίζονται” από το λογισμικό (Software-Defined Vehicles)», ανέφερε ο Luis Lopes, Αντιπρόεδρος Πληροφορικής και Τεχνολογίας της Toyota Motor Europe.