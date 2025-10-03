Mε τεχνολογία της Pirelli τα μελλοντικά μοντέλα της Aston Martin (video)

Η Pirelli και η Aston Martin ανακοίνωσαν ότι η τεχνολογία «Cyber Tyre» της Pirelli θα ενσωματωθεί στα μελλοντικά οχήματα του κατασκευαστή αυτοκινήτων.

Η τεχνολογία «Cyber Tyre» συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες από αισθητήρες στο εσωτερικό του πέλματος του ελαστικού, επεξεργάζεται τα δεδομένα με το λογισμικό και τους αλγόριθμους της Pirelli και επικοινωνεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου για να δημιουργήσει λειτουργίες ενσωματωμένες στα συστήματα οδήγησης και ελέγχου.

Η τεχνολογία «Cyber Tyre», που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Bosch Engineering, θα ενσωματωθεί πλήρως στην ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που διέπει τη δυναμική του οχήματος.

Η τεχνολογία «Pirelli Cyber Tyre» συλλέγει πληροφορίες από τους αισθητήρες των ελαστικών, οι οποίες στη συνέχεια μεταδίδονται σε μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου για να υποστηρίξουν τη βελτιστοποίηση της δυναμικής του οχήματος.

Αυτό επιτρέπει τη βελτίωση της απόδοσης των κύριων ηλεκτρονικών δυναμικών συστημάτων οδήγησης συμπεριλαμβανομένων των ESP, ABS και ελέγχου πρόσφυσης, χάρη σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων για τα ελαστικά που δεν ήταν διαθέσιμο στο παρελθόν, σύμφωνα με τον κατασκευαστή ελαστικών.