Με τέρμα «γκάζι» η ηλεκτροκίνηση στην Τουρκία

Σχεδόν μισό εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινούνται στους δρόμους της Τουρκίας.

Μεγάλη ανάπτυξη σημειώνει η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Τουρκία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εντυπωσιακοί, υποδηλώνοντας εμφανώς τη γοργή μετάβαση της χώρας σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας (TurkStat), ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων ξεπέρασε τα 420.000 (423.793 μονάδες) τον Απρίλιο του 2026.

Ενδεικτικός της έκρηξης πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ο απολογισμός των τελευταίων ετών. Από τα 24 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν το 2011, είχαμε μια θεαματική άνοδο το 2019, καθώς τότε έφτασαν τα 1.200.

Την επόμενη χρονιά, το 2022 ξεπέρασε τις 14.500 μονάδες, ενώ το 2023 έφτασε τις 80.000 αυτοκίνητα. Το 2024 υπερδιπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 184.000 αυτοκίνητα, ενώ το 2025 έφτασαν τα 370.000 αυτοκίνητα.

Αναμφίβολα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η εγχώρια Togg, που μπήκε δυναμικά στην αγορά και κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού, ενισχύοντας παράλληλα αυτή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μετά από αυτά τα πρώτα βήματα, οι Τούρκοι αγοραστές και σε μάρκες εξωτερικού, όπως η Tesla, αλλά και νέες κινεζικές, που παρουσιάζουν προσιτές, αλλά και αξιόλογες προτάσεις.

Την ανάπτυξη αντικατοπτρίζουν και τα πρόσφατα στοιχεία των πρώτων τεσσάρων μηνών του 2026, όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σημείωσαν αύξηση 25%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις έφτασαν τις 54.892 αυτοκίνητα, καταλαμβάνοντας έτσι το 19% των συνολικών πωλήσεων της εγχώριας αγοράς.

Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες σημειώνουν πτώση, όπως εξάλλου και το σύνολο της αγοράς, που έπεσε κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Κάτι που κάνει ακόμα πιο εμφατική την άνοδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που παρά τη γενική πτώση της αγοράς, αυτά σημείωσαν σημαντική βελτίωση πωλήσεων.