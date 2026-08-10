Με το αριστερό – Ανοδικά ξεκίνησε η εβδομάδα για το πετρέλαιο

Το Ιράν και το Ομάν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 86 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, καταγράφοντας άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τo Στενό του Ορμούζ συνεχίζει να στηρίζει τις τιμές.

Το Ιράν και το Ομάν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει μια συμφωνία για το άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, ενώ τα αντικρουόμενα μηνύματα από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον δημιουργούν αμφιβολίες για το πόσο γρήγορα θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ και επανέλαβε ότι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ θα απαιτούσε από την Ουάσινγκτον να άρει τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και να προσφέρει αποζημίωση για τις ζημιές.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες μια συμφωνία ενδέχεται να ήταν κοντά, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πλέον «το πάει πιο χαλαρά».

Παράλληλα, μαχητές των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη, υποστήριξαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση στο διυλιστήριο της Jazan στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, ένα δεξαμενόπλοιο που διαχειρίζεται η Abu Dhabi National Oil Co. δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με το Trading Economics.

To Brent διαπραγματεύεται στα 86,01 δολάρια με άνοδο 3,21% στις 16:50 ώρα Ελλάδος.