Kia Sportage με αυτονομία 1.500 χλμ. και τρία καύσιμα: Ποιος θα έλεγε «όχι»;

Η Kia Ιταλίας σε συνεργασία με την Westport Fuel Systems, προσφέρει στην Ιταλία το Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL, το οποίο, για την κίνησή του, χρησιμοποιεί βενζίνη, ηλεκτρική ενέργεια και LPG.

Έναν καινοτόμο τρόπο να συνδυάσει τα οφέλη του πολύ αποδοτικού υβριδικού συστήματος του Sportage με τη μεγάλη αυτονομία και τις οικονομικές μετακινήσεις που προσφέρουν τα συστήματα υγραερίου βρήκε η Kia, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για μια εταιρεία που δεν φοβάται να πειραματιστεί.

Πιο συγκεκριμένα, η Kia Ιταλίας παρουσίασε και λανσάρει τώρα στην αγορά το Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL, μία νέα έκδοση του οικογενειακού SUV της, η οποία χρησιμοποιεί βενζίνη, ρεύμα και υγραέριο.

Το Sportage Tri-Fuel είναι το αποτέλεσμα μιας τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Kia Ιταλίας και της Westport Fuel Systems. Η ιδέα βασίζεται σε ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Niro το 2024, το οποίο συνδυάζει έναν turbo κινητήρα βενζίνης, ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγραεριοκίνησης (LPG), ηλεκτροκινητήρα και μια μικρή μπαταρίας υψηλής τάσης.

Δεν έχει μικρότερο πορτ-μπαγκάζ

Η συνολική ισχύς φτάνει τους 239 ίππους και τα 380 Nm ροπής (όσο δηλαδή και το πλήρως υβριδικό Sportage) και δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με την Kia, το αυτοκίνητο διατηρεί τα οδηγικά χαρακτηριστικά της αυτοφορτιζόμενης υβριδικής έκδοσης και ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει καμία παραχώρηση.

Ακόμη και στο κομμάτι της χωροταξίας, ενώ πολλοί θα περίμεναν πως λόγω του συστήματος υγραερίου, το Sportage Tri-Fuel θα προσέφερε μικρότερο πορτ-μπαγκάζ, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στη χωρητικότητά του.

Συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.500 χιλιόμετρα

Ωστόσο, το πραγματικό «όπλο» του Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL είναι οι οικονομικές μετακινήσεις που προσφέρει. Με το κόστος του υγραερίου να παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο της βενζίνης, ο χρήστης μπορεί να γεμίσει τη δεξαμενή του LPG των 52 λίτρων (καθαρή χωρητικότητα) με περίπου 64 ευρώ (τιμή LPG στην Ελλάδα: 1,23 ευρώ/λτ.).

Αυτό το ποσό μεταφράζεται σε έως και 650 χιλιόμετρα αυτονομίας αποκλειστικά με υγραέριο. Αν συνυπολογιστεί το ρεζερβουάρ βενζίνης, η συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 1.500 χιλιόμετρα.

Τιμές από 40.000 ευρώ