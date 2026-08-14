Μέχρι και 35 εκατ. δολάρια για ένα αυτοκίνητο στο Monterey Car Week

Το ακριβότερο αυτοκίνητο που πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Monterey είναι μια McLaren F1 GTR του 1996.

Οι δημοπρασίες αυτοκινήτων στο Monterey ενδέχεται να φτάσουν σε επίπεδα-ρεκόρ, αγγίζοντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια αυτή την εβδομάδα, καθώς η άνθηση της τεχνολογίας και ένα νέο κύμα συλλεκτών ανεβάζουν τις τιμές των σύγχρονων supercars.

Οι δημοπρασίες κατά τη διάρκεια του Monterey Car Week, της ετήσιας διοργάνωσης που περιλαμβάνει δημοπρασίες κλασικών αυτοκινήτων, εκθέσεις, αγώνες και βραβεύσεις, αναμένεται να αποφέρουν συνολικά 470 έως 500 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τη Hagerty. Το συνολικό ποσό είναι πιθανό να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ των 471 εκατ. δολαρίων, που σημειώθηκε το 2022, και θα σηματοδοτούσε τη συνέχιση της ανάκαμψης μιας αγοράς που υποχώρησε το 2023 και το 2024, αλλά ανέκαμψε κατά τη διάρκεια του Monterey πέρσι.

«Με ισχυρές προσφορές, αυτή θα μπορούσε να είναι η πρώτη εβδομάδα δημοπρασιών στον κόσμο των συλλεκτών που θα φτάσει το μισό δισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε ο McKeel Hagerty, διευθύνων σύμβουλος της Hagerty, εταιρείας ασφάλισης, δημοπρασιών και εκδηλώσεων για κλασικά αυτοκίνητα.

Όπως και στο χρηματιστήριο, ωστόσο, η εντυπωσιακή εικόνα της αγοράς κλασικών αυτοκινήτων κρύβει αυξανόμενη μεταβλητότητα και μια τεράστια αλλαγή στις προτιμήσεις των αγοραστών. Μια νέα γενιά millennials και Gen Z παίρνει τη θέση των baby boomers στην αγορά συλλεκτών. Αντί να αγοράζουν τα αυτοκίνητα των δεκαετιών του 1950 και του 1960 που προτιμούσαν οι μεγαλύτερες γενιές, οι νέοι αγοραστές ανεβάζουν τις τιμές των σύγχρονων supercars με τα οποία μεγάλωσαν, σημειώνει το CNBC.

McLaren F1 GTR

Μοντέλα όπως οι Ferrari F40, F50 και Enzo, η Bugatti Veyron, οι Ruf Yellowbird, καθώς και μοντέλα των Koenigsegg και Pagani, καταγράφουν εκρηκτικές αυξήσεις τιμών, με πολλά από αυτά να έχουν διπλασιάσει την αξία τους μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Μέχρι και 35 εκατ. για ένα αυτοκίνητο

Το ακριβότερο αυτοκίνητο που πρόκειται να δημοπρατηθεί στο Monterey είναι μια McLaren F1 GTR του 1996, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 35 εκατ. δολάρια στον οίκο δημοπρασιών RM Sotheby’s. Μια Ferrari Daytona SP3 του 2023 θα μπορούσε επίσης να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, με εκτίμηση άνω των 10 εκατ. δολαρίων στην RM Sotheby’s. Τα προηγούμενα χρόνια, η συντριπτική πλειονότητα των δέκα ακριβότερων αυτοκινήτων στο Monterey ήταν μοντέλα των δεκαετιών του 1950 και του 1960.

Τα λεγόμενα «Boomer cars», που για δεκαετίες οδηγούσαν την αγορά, βρίσκονται πλέον σε πτώση. Ο Hagerty Blue Chip Index, που αντιπροσωπεύει τα κορυφαία παραδοσιακά συλλεκτικά αυτοκίνητα, υποχώρησε κατά 2% τους τελευταίους 12 μήνες. Αντίθετα, ο Hagerty Supercar Index σημείωσε άνοδο 30% την ίδια περίοδο.

Η νεότερη αγορά έχει φέρει και νέους κινδύνους. Ορισμένοι ειδικοί και έμποροι κλασικών αυτοκινήτων υποστηρίζουν ότι οι τιμές των σύγχρονων supercars δεν είναι βιώσιμες και αψηφούν τα παραδοσιακά κριτήρια συλλεκτικής αξίας, όπως η αποδεδειγμένη αγωνιστική ιστορία, η σπανιότητα, η διαχρονική αξία και η παγκόσμια απήχηση.

Πολλοί συλλέκτες millennials και Gen Z αντιμετωπίζουν επίσης τα συλλεκτικά αυτοκίνητα ως κερδοσκοπικές επενδύσεις και όχι ως μακροπρόθεσμη διατήρηση αξίας. Οι νεότεροι συλλέκτες σπάνια οδηγούν τα αυτοκίνητά τους, ώστε να αποφεύγουν την αύξηση των χιλιομέτρων. Συχνά, μάλιστα, τα μεταπωλούν γρήγορα με στόχο το κέρδος.

Το αυτοκίνητο που αναμενόταν να είναι το ακριβότερο στο Monterey το 2025 ήταν μια Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione του 1961, με εκτίμηση 20 εκατ. δολαρίων στη Gooding & Co. Τελικά πουλήθηκε για 25,3 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, την υψηλότερη τιμή πέτυχε μια ολοκαίνουργια Ferrari Daytona SP3 του 2025, η οποία πουλήθηκε για 26 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 3,5 εκατ. δολαρίων.

Παρότι τα αυτοκίνητα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πλέον νεότερα, η μάρκα που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της αγοράς κλασικών αυτοκινήτων δεν έχει αλλάξει: η Ferrari. Εννέα από τα δέκα ακριβότερα αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί σε δημοπρασίες μέχρι στιγμής φέτος είναι Ferrari, σύμφωνα με τη Hagerty.