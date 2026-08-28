Συμφωνία-σταθμός με εταιρεία πληροφορικής για την Porsche

To deal θα ενισχύσει την καινοτομία, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κατασκευάστριας σπορ αυτοκινήτων.

Η Porsche υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο αξίας 1,25 δισ. ευρώ για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης με τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής της Ινδίας, την Tata Consultancy Services (TCS).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η TCS θα εξαγοράσει την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής της Porsche, MHP, έναντι 320 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η φίρμα σε Δελτίο Τύπου.

Η συμφωνία θα συνδυάσει την «τεχνογνωσία της Porsche στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας με τις ψηφιακές δυνατότητες και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της TCS», δήλωσε ο Michael Leiters, πρόεδρος της Porsche.

Η συνεργασία θα ενισχύσει την καινοτομία, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κατασκευάστριας σπορ αυτοκινήτων «σε έναν ολοένα και περισσότερο προσανατολισμένο στα δεδομένα και το λογισμικό κόσμο της κινητικότητας».

H ηλεκτρική Cayenne Electrc Coupe.

Από την αρχή του έτους, η TCS έχει εξασφαλίσει πολλές συμφωνίες για τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έχει ανακοινώσει ότι τα έσοδά της από δραστηριότητες που σχετίζονται με την AI ανήλθαν σε 2,6 δισ. δολάρια (2,23 δισ. ευρώ) το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 13,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνει το CNBC.

Η συμφωνία με την Porsche θα τεθεί σε ισχύ μόλις ο ινδικός κολοσσός λογισμικού ολοκληρώσει την εξαγορά της MHP, η οποία απασχολεί περίπου 4.500 εργαζομένους. Με την εξαγορά αυτή, η TCS στοχεύει να «βιομηχανοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα για την Porsche», δήλωσε ο K. Krithivasan, διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της TCS.

Η συμφωνία θα ενισχύσει επίσης την παρουσία της ινδικής εταιρείας υπηρεσιών λογισμικού στη γερμανική αγορά.

Η πώληση της MHP αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Sportwagenschmiede 35» της Porsche, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Ευθυγραμμίζουμε σταθερά την εταιρεία μας με την κύρια επιχειρηματική μας δραστηριότητα», δήλωσε ο Leiters τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι βασικό στοιχείο της στρατηγικής θα είναι ο εξορθολογισμός των λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα.