Μεγάλες αλλαγές για το Dacia Duster εν όψει 2028

Η Dacia ετοιμάζει μια σημαντική ανανέωση του Duster εν όψει 2028, με αλλαγές στην εμφάνιση αλλά και προσθήκες που αφορούν την ενίσχυση του τεχνολογικού υπόβαθρου του μοντέλου.

Το Duster έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Dacia, όμως η αυτή η εικόνα στην ευρωπαϊκή αγορά αρχίζει να αλλάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Motor.es, οι πωλήσεις του Duster στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά από τις αρχές του 2026, γεγονός που φαίνεται πως επιταχύνει τα σχέδια της εταιρείας για την ανανέωσή του.

Παρά το γεγονός ότι η σημερινή, τρίτη γενιά του Duster παρουσιάστηκε μόλις το 2023, η Dacia φέρεται να προετοιμάζει μια εκτεταμένη αναβάθμιση με ορίζοντα το 2028. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν πρόκειται για μια ολοκαίνουργια γενιά, αλλά για ένα σημαντικό facelift που θα έχει ως στόχο να διατηρήσει το Duster ανταγωνιστικό σε μια αγορά που έχει αλλάξει αισθητά.

Οι πιέσεις που φαίνεται να δέχεται το Duster αυτή τη στιγμή προέρχονται από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, η ίδια η Dacia έχει πλέον στη γκάμα της το μεγαλύτερο Bigster, το οποίο μπορεί να προσελκύσει αγοραστές που αναζητούν περισσότερους χώρους. Από την άλλη, οι κινεζικές μάρκες έχουν κάνει δυναμική είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας μοντέλα με πλούσιο εξοπλισμό και σύγχρονη τεχνολογία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Τι θα ξεχωρίζει στο ανανεωμένο Dacia Duster

Το ανανεωμένο μοντέλο αναμένεται να διατηρήσει τη βασική σχεδιαστική φιλοσοφία της σημερινής γενιάς, διαθέτοντας ωστόσο πιο σύγχρονη εμφάνιση. Οι αλλαγές αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στο εμπρός και πίσω μέρος, με ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα και προφυλακτήρες.

Πιο ουσιαστικές αναμένεται να είναι οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό. Η Dacia θα ενισχύει για λογαριασμό του Duster το επίπεδο ψηφιακής τεχνολογίας, με πιθανότερο σενάριο τη δημιουργία ενός διακόσμου στο οποίο θα δεσπόζουν δύο δύο οθόνες που αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης. Τα υλικά στο εσωτερικό θα παραμείνουν κατά βάση απλά και λειτουργικά, στοιχείο που αποτελεί διαχρονικά μέρος της ταυτότητας της Dacia.

Δομικά, το «νέο» Duster αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα CMF-B του Renault Group. Αντίστοιχα, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για σημαντικές αλλαγές στα συστήματα κίνησης. Η γκάμα αναμένεται να συνεχίσει να περιλαμβάνει εξηλεκτρισμένες λύσεις, όπως mild-hybrid και full-hybrid συστήματα κίνησης, ενώ ο κινητήρας διπλού καυσίμου (με βενζίνη και υγραέριο) θα συνεχίσει να δίνει το «παρών». Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, μια αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Duster δεν πρόκειται να αποτελέσει μέρος του συγκεκριμένου facelift. Άλλωστε, η Dacia δείχνει πρόθυμη να ακολουθήσει μία πιο ευέλικτη στρατηγική, διατηρώντας τους θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες της, ενώ εξετάζει την ηλεκτροκίνηση για το μέλλον.