Μεγάλη ανατροπή στην Τουρκία – «Παγώνει» η επένδυση του 1 δισ. δολαρίων

Ο κολοσσός της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας βάζει προς το παρόν φρένο στην επένδυση και στρέφεται σε άλλες ευρωπαϊκές τοποθεσίες.

Ήταν μέσα Ιουλίου του 2024 όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κασίρ έδωσαν τα χέρια με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της BYD, Wang Chuanfu, για την κατασκευή εργοστασίου επί τουρκικού εδάφους.

Περίπου δύο χρόνια μετά, η επένδυση που θα έφτανε το 1 δισ. δολάρια «παγώνει» όπως δήλωσε στο Reuters η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, με την εταιρεία πλέον να στρέφεται σε άλλες τοποθεσίες της Ευρώπης.

Η μονάδα παραγωγής οχημάτων της BYD στη Μανίσα, πόλη της δυτικής Τουρκίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. θα λειτουργούσε το 2025, και θα πλαισιωνόταν από κέντρο έρευνας και ανάπτυξης όπως και ένα «πάρκο» με προμηθευτές. Θα δημιουργούσε 5.000 θέσεις εργασίας και το εργοστάσιο θα μπορούσε να παράγει έως και 150.000 αυτοκίνητα ετησίως.

Παίρνει μπρος το εργοστάσιο της BYD στην Ουγγαρία

Παράλληλα με την αναζήτηση νέας τοποθεσίας για κατασκευή εργοστασίου, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, ετοιμάζεται για την έναρξη παραγωγής αυτοκινήτων στην Ουγγαρία, στο Σέγκεντ, 170 χιλιόμετρα νότια της Βουδαπέστης.

Σύμφωνα με τη Stella Li, η συναρμολόγηση αυτοκινήτων στο νέο της εργοστάσιο στην Ουγγαρία θα ξεκινήσει κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ προσώρας συνεχίζεται η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η παραγωγική ικανότητα της μονάδας της BYD στην ουγγρική πόλη θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος των 200.000 οχημάτων ανά έτος, ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνεται σταδιακά και το προσωπικό.

Η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη θα βοηθήσει την BYD να αποφύγει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Οι πωλήσεις της μάρκας στην Ευρώπη το περασμένο έτος αυξήθηκαν κατά 270%, σε περίπου 188.000 οχήματα. Επιπλέον, το πρώτο πεντάμηνο του 2026 κατέγραψε αύξηση 144% στις ευρωπαϊκές πωλήσεις, υπερβαίνοντας τις 100.000 μονάδες.

Τέλος, πρόσφατα η BYD επιβεβαίωσε ότι εισέρχεται και στον κλάδο των ανθρωποειδών ρομπότ με μακροπρόθεσμο στόχο να τα διαθέτει ακόμη και μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της.