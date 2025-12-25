Μεγάλη ανησυχία στην Τουρκία – Το σχέδιο της Ευρώπης που απειλεί την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας

Το πλάνο της ΕΕ για την προώθηση των “Made in Europe” αυτοκινήτων έχει σηκώσει σύννεφα πάνω από την τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία.

Κραυγή αγωνίας υψώνει η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία, στον απόηχο της παρουσίασης του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση της κατασκευής “Made in Europe” αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, στο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η Κομισιόν πρότεινε τη θέσπιση κινήτρων για όσα αυτοκίνητα κατασκευάζονται στην Ευρώπη, εξετάζοντας μεταξύ άλλων την παροχή ευελιξίας στους στόχους εκπομπών ρύπων, στήριξη για την παραγωγή μπαταριών, μείωση των διοικητικών βαρών και κίνητρα για μικρά ηλεκτρικά οχήματα.

Ο αποκλεισμός των τουρκικών αυτοκινήτων από τη σήμανση “Made in Europe” απειλεί την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, θέτοντάς τον σε υπαρξιακό κίνδυνο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Τουρκίας (OSD), Cengiz Eroldu, προσθέτοντας ότι η συμπερίληψη της χώρας στον ορισμό αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα. Σημειώνεται ότι η Τουρκία βρίσκεται σε καθεστώς τελωνειακής ένωσης με την ΕΕ.

Το σήμα “Made in Europe” απειλεί όχι μόνο τις μελλοντικές εξαγωγές προς την Ευρώπη, αλλά και τις προοπτικές επενδύσεων, επισημαίνουν τουρκικά δημοσιεύματα, υπό το φόβο ότι κινεζικές -και όχι μόνο- αυτοκινητοβιομηχανίες θα γυρίσουν στην πλάτη τους στην Τουρκία, επενδύοντας σε χώρες του μπλοκ, όπου θα επωφεληθούν από τα χρηματοοικονομικά κίνητρα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Τουρκίας διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 2 εκατ. οχημάτων, ενώ τους τελευταίους 12 μήνες παρήγαγε περίπου 1,4 εκατ. μονάδες. Πάνω από το 60% των εξαγωγών κατευθύνονται προς την ΕΕ στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία της OSD Ο κλάδος δημιουργεί ετήσια έσοδα από εξαγωγές που προσεγγίζουν τα 40 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα έκτο των συνολικών εξαγωγών της Τουρκίας.

Η OSD ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να θέσει σε διαβούλευση τον προτεινόμενο ορισμό «Made in EU» στις 28 Ιανουαρίου.