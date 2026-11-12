Μεγάλη απάτη από έμπορο στις ΗΠΑ- Πούλησε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες σε 47 ανθρώπους

Ο έμπορος χρησιμοποιώντας παραποιημένα έγγραφα και διάφορα τεχνάσματα, κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τελικά, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποκαλύφθηκε στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, με πρωταγωνιστή έναν έμπορο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες αγοραστές. Το τέχνασμά του ήταν να πουλά αυτοκίνητα χωρίς να παραδίδει τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε πλαστές πινακίδες και παραποιημένα έγγραφα, αφήνοντας τους νέους ιδιοκτήτες με οχήματα που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν νόμιμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε τον Μάιο του 2024, όταν άρχισαν να φτάνουν καταγγελίες από πελάτες που είχαν πληρώσει για την αγορά αυτοκινήτων, χωρίς όμως να λάβουν ποτέ τα έγγραφα ιδιοκτησίας που χρειάζονταν για να τα ταξινομήσουν.

Το κόλπο με τις πλαστές πινακίδες

Ο τρόπος δράσης του 48χρονου εμπόρου ήταν συγκεκριμένος. Αρχικά, αγόραζε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από εταιρεία δημοπρασιών, ωστόσο δεν εξοφλούσε το σύνολο του ποσού που αντιστοιχούσε σε κάθε όχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να παραλάβει τους επίσημους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς η εταιρεία δημοπρασιών τους κρατούσε μέχρι την πλήρη εξόφληση των αυτοκινήτων.

Ακόμη και έτσι, έβγαζε προς πώληση τα οχήματα, βάζοντας πλαστές πινακίδες και ζητώντας από τους πελάτες να πληρώσουν, λέγοντάς τους πως τις επόμενες ημέρες θα παραλάβουν τα επίσημα έγγραφα.

Φυσικά, αυτό δεν συνέβαινε ποτέ, με τους ανυποψίαστους αγοραστές να μένουν με αυτοκίνητα που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Συνολικά, κατάφερε να εξαπατήσει 47 ανθρώπους, ηλικίας από 18 έως 80 ετών.

Ο έμπορος συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο η δίκη του ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες. Ο δικαστής τον έκρινε ένοχο για 120 ποινικές κατηγορίες, επιβάλλοντας φυλάκιση έξι ετών. Παράλληλα, θα πρέπει να καταβάλλει αποζημιώσεις συνολικού ύψους 340.380,76 δολαρίων προς τα 47 θύματά του.