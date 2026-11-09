Μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία σκέφτεται να επιστρέψει στην Ευρώπη – Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας

Η αυτοκινητοβιομηχανιά δεν διαθέτει πλέον παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη, μετά τον τερματισμό της κατασκευής αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021.

Η Honda ενδέχεται να επαναφέρει την παραγωγική της παρουσία στην Ευρώπη, καθώς διαμορφώνεται το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ευνοεί τα αυτοκίνητα τοπικής κατασκευής.

Ο επικεφαλής της Honda στην Ευρώπη δήλωσε ότι η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να επανεξετάσει τη δημιουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, ανάλογα με την τελική μορφή των νέων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα ευνοούν τα οχήματα που κατασκευάζονται εντός της Ευρώπης, σύμφωνα με το Automotive News Europe.

Η εταιρεία «σε καμία περίπτωση δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει την Ευρώπη», δήλωσε στις 4 Νοεμβρίου ο Hans de Jaeger, πρόεδρος της ευρωπαϊκής μονάδας της Honda, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της έκθεσης μοτοσικλέτας EICMA, στο Μιλάνο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλη αυτοκινητοβιομηχανία

Όπως ανέφερε, η Honda θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο τοπικής παραγωγής, ενδεχομένως σε συνεργασία με κάποια άλλη αυτοκινητοβιομηχανία. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο De Jaeger δήλωσε επίσης ότι ελπίζει η τελική νομοθεσία να αναγνωρίσει την Ιαπωνία ως αξιόπιστο εταίρο, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει ιαπωνικές εταιρείες στην Ευρώπη.

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Η προτεινόμενη Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προστασία της ευρωπαϊκής μεταποίησης και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός από την Κίνα.

Η πρόταση προβλέπει ότι ορισμένα προγράμματα δημόσιων προμηθειών και κρατικής υποστήριξης θα διατίθενται κατά προτεραιότητα σε οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις «Made in EU». Αυτές περιλαμβάνουν την τοπική συναρμολόγηση και αυστηρά όρια ως προς το ποσοστό ευρωπαϊκής προέλευσης των εξαρτημάτων.

Η πρόταση θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια σημαντική πρόκληση για τη Honda, η οποία δεν διαθέτει πλέον παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη, μετά τον τερματισμό της κατασκευής αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021.

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων Honda στην Ευρώπη ανήλθαν σε σχεδόν 59.000 κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Ο συγκεκριμένος όγκος πωλήσεων δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει την κατασκευή ενός εργοστασίου, δήλωσε ο De Jaeger, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι μια ενδεχόμενη αύξηση των πωλήσεων στο μέλλον θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα και να καταστήσει μια τέτοια επένδυση οικονομικά βιώσιμη.