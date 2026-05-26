Μεγάλη επένδυση στη Μεσόγειο – Η Κίνα υψώνει νέο εργοστάσιο αυτοκινήτων

Η MG ξεκινά την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου αυτοκινήτων στο Φερόλ της Ισπανίας με σκοπό να αποφύγει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κατασκευαστές από την Κίνα.

Σε μια σημαντική επένδυση για να αποφύγει τους υψηλούς δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα προχωρά η MG.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η SAIC Motor, μητρική εταιρεία της ιστορικής μάρκας, κατέληξε στην απόφαση να χωροθετήσει τη νέα της παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη στο Φερόλ της Γαλικίας στη Ισπανία, παραγκωνίζοντας το Βίγκο, το οποίο διεκδικούσε επίσης την επένδυση.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να δρομολογήθηκε μετά από μια σειρά διπλωματικών επαφών υψηλού επιπέδου, όπως η συνάντηση του προέδρου της κυβέρνησης της Γαλικίας, Αλφόνσο Ρουέντα, με τα στελέχη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα.

Η επιλογή του Φερόλ έναντι του Βίγκο υπαγορεύτηκε κυρίως από λειτουργικούς περιορισμούς στους λιμένες της περιοχής. Παρά το ισχυρό οικοσύστημα προμηθευτών που διαθέτει το Βίγκο, λόγω της κυριαρχίας της Stellantis, ο λιμένας του Φερόλ προσφέρει τη δυνατότητα ανεμπόδιστης διαχείρισης μεγάλων πλοίων μεταφοράς οχημάτων.

Η υψηλή κυκλοφοριακή επιβάρυνση που προκαλεί η Stellantis στο Βίγκο δεν θα επέτρεπε στην MG να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες της, ενώ το Φερόλ μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε μια στρατηγική πύλη για τη διακίνηση οχημάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά της μάρκας, καθώς και προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Θα δημιουργήσει έως 2.000 θέσεις εργασίας

Το εργοστάσιο αναμένεται να αποτελέσει τον πυρήνα μιας ευρύτερης βιομηχανικής δραστηριότητας. Τα οχήματα θα καταφθάνουν μερικώς συναρμολογημένα σε εμπορευματοκιβώτια, με τη μονάδα του Φερόλ να αναλαμβάνει το τελικό στάδιο της συναρμολόγησης.

Πρόκειται για μια κίνηση που στοχεύει στην παράκαμψη των δασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι για τα ηλεκτρικά οχήματα από την Κίνα προσεγγίζουν το 40%. Η επένδυση, η οποία υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει από 1.000 έως 2.000 θέσεις εργασίας, κρίνεται αναγκαία καθώς οι πωλήσεις της MG στην Ευρώπη ξεπερνούν πλέον τις 300.000 μονάδες ετησίως. Η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κοντά στο 2030.

Εν αναμονή αποφάσεων

Ωστόσο, η υλοποίηση του σχεδίου παραμένει σε αναμονή των τελικών αποφάσεων των Βρυξελλών σχετικά με το καθεστώς πιστοποίησης των οχημάτων που συναρμολογούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κινεζικούς ομίλους.

Επιπλέον, ένα κρίσιμο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα των μπαταριών, καθώς η οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης θεωρείται στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής μπαταριών σε κοντινή απόσταση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το υψηλό κόστος μεταφοράς των μπαταριών.