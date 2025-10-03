Μεγάλη έρευνα αξιοπιστίας – Ποια αυτοκίνητα δεν εμφανίζουν προβλήματα

Με τις τιμές των καινούργιων αυτοκινήτων να έχουν σημειώσει άνοδο τα τελευταία χρόνια, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται στην αγορά των μεταχειρισμένων.

Εκεί παρουσιάζονται αρκετές ευκαιρίες, αλλά και αυτοκίνητα-παγίδες που για την αποφυγή τους είναι απαραίτητη η διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων. Αναμφίβολα, η κατάσταση ενός μεταχειρισμένου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από τον οδηγό. Υπάρχουν, βέβαια, και ορισμένα μοντέλα που δείχνουν πιο ανθεκτικά, αρνούμενα να επισκεφτούν κάποιο συνεργείο.

Αυτούς τους βράχους αξιοπιστίας επιχείρησε να εντοπίσει το βρετανικό περιοδικό “What Car?”, γνωστό για την αξιολόγηση, τις δοκιμές και τις κριτικές αυτοκινήτων, όπου στην έρευνα του 2025 έβαλε στο μικροσκόπιο συνολικά 227 μοντέλα από 30 μάρκες, σε συνεργασία με την MotorEasy. Συνολικά συμπεριλήφθηκαν οι μαρτυρίες 32.493 ιδιοκτητών για τους τελευταίους 24 μήνες κατοχής του αυτοκινήτου τους.

Εξετάστηκαν σε βάθος ο αριθμός και η φύση των βλαβών που παρουσιάζουν αυτοκίνητα έως 5 ετών στη Μ. Βρετανία, πόσο κόστισε η επισκευή τους και πόσο χρόνο έμειναν εκτός δρόμου.

Παράλληλα, για τον εντοπισμό των πιο συχνών προβλημάτων, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν από 16 κατηγορίες κατά την αναφορά μιας βλάβης: μπαταρία 12 βολτ, σύστημα κλιματισμού/ψύξης, μπαταρία EV (ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα), αμάξωμα, φρένα, κινητήρας/ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτρικά συστήματα κινητήρα ή μοτέρ, εξάτμιση, σύστημα καυσίμου/φόρτισης, κιβώτιο ταχυτήτων/συμπλέκτης, εσωτερική επένδυση, ηλεκτρικά συστήματα εκτός κινητήρα, σύστημα πλοήγησης/ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (infotainment), σύστημα διεύθυνσης, ανάρτηση και «άλλα».

Οι βράχοι αξιοπιστίας

Η έρευνα κατέδειξε ότι υπήρχαν συνολικά τέσσερα μοντέλα για τα οποία οι ιδιοκτήτες ανάφεραν ότι δεν εμφανίστηκε κάποια βλάβη τους τελευταίους 24 μήνες. Αυτά ήταν τα Hyundai i10 (2020-σήμερτα) και Santa Fe (2018-2024), το Kia EV3 (2024-σήμερα) και το ισχυρό Toyota GR Yaris (2016-σήμερα).

Όπως είναι κατανοητό, τα μοντέλα συγκέντρωσαν βαθμολογία αξιοπιστίας 100%, ενώ η μη εμφάνιση βλάβης συνεπάγεται ότι δεν χρειάστηκε να προσκομισθούν σε κάποιο συνεργείο και να μείνουν κάποιο διάστημα μακριά από τον ιδιοκτήτη τους.

Δίπλα στα παραπάνω μοντέλα λίγο έλειψε να βρεθεί το Toyota Aygo X (2021-σήμερα), με το σκορ αξιοπιστίας να ανέρχεται σε 99,7%. Πρόβλημα ανέφερε μόλις το 3% των ιδιοκτητών, με μοναδικό τομέα ανησυχίας το αμάξωμα και όχι κάποια μηχανική βλάβη που θα μπορούσε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, οι κάτοχοι υπογράμμισαν ότι οι βλάβες διορθώθηκαν δωρεάν και μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα, οπότε κανένας οδηγός Aygo X δεν έμεινε χωρίς το αυτοκίνητό του ούτε χρειάστηκε να πληρώσει απρόσμενα έξοδα.

Σε απόσταση αναπνοής από το ιαπωνικό αυτοκίνητο πόλης βρέθηκε το Opel Grandland (2024-σήμερα) με βαθμολογία 99,6%. Το 4% των ιδιοκτητών ανέφερε ηλεκτρικά προβλήματα που δεν αφορούσαν τον κινητήρα και επομένως δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στο να συνεχίσει ο οδηγός να οδηγεί απρόσκοπτα το όχημα. Όλα τα ζητήματα επιλύθηκαν σε μία ημέρα ή λιγότερο, με την Opel να καλύπτει όλα τα έξοδα.

Πολύ καλές επιδόσεις και για ένα ακόμη μοντέλο της Toyota, το RAV4 (2019-σήμερα), με βαθμολογία 99,2%. Πρόβλημα ανέφερε το 12% των ιδιοκτητών, εστιάζοντας στη 12βολτη μπαταρία όπως και το σύστημα πλοήγησης/ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Για την αξιοπιστία του φαίνεται ότι ξεχωρίζει και το MINI hatchback (2014-2024) με σκορ 99,1%, ενώ μόλις το 7% των ιδιοκτητών είχε να αναφέρει κάποια βλάβη. Αυτή αφορούσε είτε κάποιο πρόβλημα που δεν σχετιζόταν με τον κινητήρα, κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα διεύθυνσης ή το σύστημα πλοήγησης/infotainment. Το 67% των προβλημάτων επιλύθηκε εντός μίας ημέρας, ενώ το 33% μέσα σε μία εβδομάδα.

Από κοντά και το VW T-Roc (2018-2025) με βαθμολογία 99%. Μόλις το 4% των κατόχων αντιμετώπισε πρόβλημα με τα συχνότερα να αφορούν το αμάξωμα, το κιβώτιο των ταχυτήτων ή κάποιο ηλεκτρικής φύσεως. Το 1/3 των προβλημάτων επιλύθηκε μέσα σε μία ημέρα ενώ τα υπόλοιπα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Το ίδιο σκορ με το T-Roc συγκέντρωσε ένα ακόμη SUV του VW Group, η Porsche Macan (2021- σήμερα), με το 5% των ιδιοκτητών να κάνει λόγο για ηλεκτρική βλάβη μη σχετική με τον κινητήρα ή δυσλειτουργία στο κιβώτιο. Οι ιδιοκτήτες ήταν κάτοχοι βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων εκδόσεων (όχι ηλεκτρικών), ενώ το 50% των ζητημάτων αντιμετωπίστηκε εντός μίας ημέρας.