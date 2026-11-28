Δύο κινεζικές μάρκες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τη Volkswagen στη Γερμανία στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον όσον αφορά στο μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων.

Με μία εξαίρεση, οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων έμειναν πίσω στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με ανάλυση της HUK Coburg, μίας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές της χώρας με περισσότερα από 14 εκατομμύρια οχήματα. Μόνο η Opel κατάφερε, σύμφωνα με το «E-Barometer», σχεδόν να διπλασιάσει το μερίδιό της κατά τη μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στις μπαταρίες, από 2,5% σε 4,6%, τους πρώτους εννέα μήνες.

Ωστόσο, η VW και η BMW έχασαν μερίδια, όπως και οι θυγατρικές της πρώτης, δηλαδή Skoda, Cupra και Porsche, με τις Audi και Mercedes να καταγράφουν μικρή άνοδο. Από την άλλη πλευρά, κερδισμένοι, με βάση πάντα τα στοιχεία, είναι η Tesla, οι κινεζικοί κατασκευαστές BYD και Leapmotor, καθώς και η Citroën.

Από μία βάση δεδομένων με πάνω από 14 εκατομμύρια οχήματα, η HUK υπολογίζει εδώ και μερικά χρόνια πώς εξελίσσονται οι ταξινομήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία στη Γερμανία. Τα υβριδικά δεν καταγράφονται. Σε αντίθεση με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικών Μεταφορών (Kraftfahrt-Bundesamt), η HUK λαμβάνει υπόψη μόνο τους ιδιώτες κατόχους αυτοκινήτων -τα εταιρικά αυτοκίνητα και οι στόλοι των εταιρειών ενοικίασης δεν συνυπολογίζονται, σημειώνει το Autohaus.

Όλο και περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα είναι ως επί το πλείστον αμιγώς ηλεκτρικά

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση για τα πρώτα τρία τρίμηνα του τρέχοντος έτους, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή: το τρίτο τρίμηνο σχεδόν το 30% των αγοραστών καινούργιων αυτοκινήτων επέλεξε ένα BEV, υπερδιπλάσιοι σε σύγκριση με το 2025. Αυτό συμβαδίζει με τις τιμές της βενζίνης που αυξήθηκαν απότομα λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ επιπλέον, σύμφωνα με τη HUK, η επαναφορά της επιδότησης αγοράς για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέρνει αποτελέσματα.

Κατά κύριο λόγο δεν επωφελείται η εγχώρια βιομηχανία

Ωστόσο, από τους αυξανόμενους αριθμούς ταξινομήσεων επωφελούνται κυρίως ξένοι κατασκευαστές: το μερίδιο της Tesla στους οδηγούς που αλλάζουν κατηγορία σκαρφάλωσε από 4,5% σε 10,1%, καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά την πρώτη θέση στο «E-Barometer». Η αμερικανική εταιρεία είχε ανακοινώσει πρόσφατα επενδύσεις ύψους τριών δισεκατομμυρίων ευρώ στο γερμανικό της εργοστάσιο στο Γκρυνχάιντε, κοντά στο Βερολίνο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Skoda, της οποίας το μερίδιο ωστόσο μειώθηκε από 14,1% σε 9,8%.

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Ισχυρή ανάπτυξη, αντίθετα, κατέγραψαν οι κινεζικές μάρκες BYD –υπερτετραπλασιάζοντας το ποσοστό της από 0,8% σε 3,6%– και Leapmotor, με διπλασιασμό από 1,8% σε 3,8%. Εξίσου δυναμική άνοδο σημείωσε η Citroën, με το μερίδιο των Γάλλων να αυξάνεται από 1,6% σε 3,6%.

Θα ξεπεράσουν οι Κινέζοι κατασκευαστές τη VW;

Το ποσοστό της VW, αντίθετα, μειώθηκε στο μισό, από 9,7% σε 4,5%, ενώ και η BMW υποχώρησε από 9,9% σε 7,1%. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, η BYD αλλά και η Leapmotor θα μπορούσαν, σύμφωνα με την εκτίμηση της HUK, να ξεπεράσουν τη Volkswagen στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Η Mercedes και η Audi σημείωσαν ελάχιστη άνοδο και κατέληξαν αμφότερες στο 2,2%.