Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο αυτοκινήτων στη Ν. Κορέα – Τουλάχιστον 55 τραυματίες (+video)

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 24 σοβαρά, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, μετά από πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Νταετζόν της Νότιας Κορέας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στη 1:00 μ.μ. (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε γρήγορα στις εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να είναι, μέχρι αυτή την ώρα, γνωστά τα αίτιά της.

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς εργαζόμενοι άρχισαν να πηδούν από τους ορόφους της εγκατάστασης, στην προσπάθειά τους να σωθούν από τις φλόγες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 14 άτομα αγνοούνται, ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών για τον εντοπισμό τους συνάντησε δυσκολίες από τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτιρίου.

Ανησυχία έχει προκαλεί η πληροφορία ότι στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχουν περίπου 200 κιλά θείου, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκρήξεων.

Η πυρκαγιά ώθησε τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιούνγκ, να διατάξει την πλήρη κινητοποίηση προσωπικού και εξοπλισμού για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης.

Ειδικότερα, επιστρατεύτηκαν πάνω από 500 διασώστες και περίπου 120 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων, ενός μη επανδρωμένου οχήματος κανονιού, αλλά και ρομπότ πυρόσβεσης που είναι σχεδιασμένα να επιχειρούν σε επικίνδυνες περιοχές.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle