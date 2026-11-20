Η αυτοκινητοβιομηχανία ανέπτυξε ένα νέο σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες, το οποίο αξιοποιεί φύλλα ανανά, ένα παραπροϊόν που συνήθως δεν αξιοποιείται και απορρίπτεται

Η Nissan και η ιαπωνική εταιρεία υλικών Food Reborn Co. Ltd. έδωσαν μια δεύτερη ζωή στα γεωργικά απόβλητα.

Οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν από κοινού εξωτερικά πάνελ αμαξώματος αυτοκινήτων από πλαστικό ενισχυμένο με φυσικές ίνες, χρησιμοποιώντας ίνες που εξάγονται από απορριπτόμενα φύλλα ανανά.

Τα πάνελ αμαξώματος είναι τα εξωτερικά δομικά και αισθητικά τμήματα που αποτελούν το περίβλημα ενός οχήματος (όπως φτερά, πόρτες, καπό, οροφή και πλευρικά τοιχώματα).

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα τη Γιοκοχάμα αναφέρει ότι το πάνελ έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όπου τα βιώσιμα σύνθετα υλικά είναι συνήθως δυσεύρετα και ακριβά, σημειώνει το motor1.com.

Ο Tatsuzo Tomita, εκτελεστικό στέλεχος της Nissan με ευθύνη για την ανάπτυξη τεχνολογίας, δήλωσε:

«Αναπτύξαμε ένα νέο σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ίνες, το οποίο αξιοποιεί φύλλα ανανά, ένα παραπροϊόν που συνήθως δεν αξιοποιείται και απορρίπτεται. Αυτό το βιώσιμο σύνθετο υλικό προσφέρει επίσης το υψηλό επίπεδο επιδόσεων που απαιτείται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός».

Πάνελ αμαξώματος από ίνες ανανά

Το πάνελ συνδυάζει ίνες από φύλλα ανανά με ρητίνη, δημιουργώντας ένα πλαστικό ενισχυμένο με φυσικές ίνες. Πρόκειται για την ίδια ευρεία κατηγορία υλικών που ορισμένες αγωνιστικές κατηγορίες απαιτούν ήδη για τροποποιημένα εξωτερικά πάνελ αμαξώματος.

Φωτογραφία: Nissan

Όπως επισημαίνει η Nissan, η διαθεσιμότητα τέτοιων σύνθετων υλικών ήταν επί σειρά ετών περιορισμένη και το κόστος τους υψηλό.

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Η Nissan αναφέρει ότι το τελικό υλικό παρουσιάζει υψηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό σε σύγκριση με τα συμβατικά σύνθετα υλικά φυσικών ινών που βασίζονται στο λινάρι.

Η BMW χρησιμοποιεί σύνθετα υλικά με βάση τις ίνες λιναριού στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς και στο M Concept Neue Klasse, το πρωτότυπο μοντέλο που προϊδεάζει για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο M της εταιρείας.

Ωστόσο, η Nissan δεν έχει δημοσιοποιήσει δεδομένα δοκιμών που θα επέτρεπαν την ανεξάρτητη επαλήθευση αυτής της σύγκρισης.

Θα περάσει στην παραγωγή αυτοκινήτων;

Η Nissan δεν έχει διευκρινίσει εάν το συγκεκριμένο σύνθετο υλικό θα χρησιμοποιηθεί σε κάποιο μοντέλο μαζικής παραγωγής.

Προς το παρόν, το πάνελ αποτελεί τεχνολογία επίδειξης, ενώ η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει ούτε αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής του υλικού ούτε συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία για το αποτύπωμα άνθρακα που συνδέεται με την παραγωγή του.