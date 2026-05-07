Μεγάλη κίνηση από την Τουρκία: Συμμαχεί με τον κορυφαίο κατασκευαστή μπαταριών στον κόσμο

Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία Togg θα εξελίξει από κοινού με την CATL τρία μοντέλα, τα οποία θα βασίζονται στην προηγμένη πλατφόρμα Bedrock Chassis.

Λίγους μήνες μετά το λανσάρισμα του δεύτερου μοντέλου της και την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία Togg επιταχύνει την υλοποίηση του σχεδίου της για εδραίωση ανάμεσα στις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια αναμένεται να διαδραματίσει η συμφωνία της Togg με την CATL, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή μπαταριών στον πλανήτη.

Όπως ανακοίνωσε η CATL, η συμμαχία θα επιτρέψει στον Τούρκο κατασκευαστή να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο “Bedrock Chassis”, προκειμένου οι δύο εταίροι να εξελίξουν τρία μοντέλα. Το πρώτο εκ των οποίων προγραμματίζεται για μαζική παραγωγή το 2027.

Σύμφωνα με την CATL, πρόκειται για το πρώτο έργο κοινής ανάπτυξης της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας που αφορά την άμεση προμήθεια ολοκληρωμένης έξυπνης πλατφόρμας πλαισίου στη διεθνή αγορά επιβατικών οχημάτων.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής μπαταριών παρουσίασε το Bedrock Chassis τον Δεκέμβριο του 2024, χαρακτηρίζοντάς το ως το πρώτο υπερ-ασφαλές «skateboard chassis» στον κόσμο.

Με επίκεντρο το σύστημα μπαταριών, το Bedrock Chassis χρησιμοποιεί ολοκληρωμένη τεχνολογία που ενσωματώνει απευθείας τις κυψέλες μπαταρίας στο πλαίσιο του οχήματος, ώστε μπαταρία και πλαίσιο να αποτελούν μία ενιαία δομή

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως η CATL, αυτό το προηγμένο σύστημα πλαισίου μπορεί να απορροφήσει έως και το 85% της ενέργειας μιας σοβαρής σύγκρουσης, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το περίπου 60% που απορροφούν τα παραδοσιακά πλαίσια.

Η πλατφόρμα διαθέτει τρισδιάστατη δομή προστασίας, εμπνευσμένη από το καβούκι της χελώνας, και μπορεί να αντέξει μετωπική σύγκρουση με στύλο στα 120 χλμ./ώρα χωρίς να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.

Η ανάθεση της ιδιαίτερα πολύπλοκης ανάπτυξης πλαισίου στην CATL εκτιμάται ότι θα βοηθήσει την Togg να εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους έρευνας και ανάπτυξης, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί περισσότερο στις ψηφιακές εμπειρίες.

Σημειώνεται ότι η Togg αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Τουρκίας. Το 2025 ξεπέρασε την Tesla σε πωλήσεις, ενώ τους τελευταίους μήνες τα οχήματά της διατίθενται και στην Ευρώπη, με το πρώτο προορισμό τη Γερμανία. Η γκάμα της απαρτίζεται από το μικρομεσαίο SUV T10X και το σεντάν T10F.