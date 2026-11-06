Μεγάλη νίκη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη – Προς χαλάρωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων

Η επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε πρόταση που κατέθεσαν τρεις πολιτικές ομάδες του ευρύτερου πολιτικού χώρου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μείωση των εκπομπών κατά 87,5%, ενώ επιπλέον 7,5% θα καλύπτεται από την παραγωγή με χρήση χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα που παράγεται στην ΕΕ.

Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τις προτάσεις για τη χαλάρωση των στόχων της Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων και τους εταιρικούς στόλους οχημάτων, μειώνοντας τις απαιτήσεις που υποχρεώνουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις οχημάτων μηδενικών εκπομπών από το 2035.

Η ΕΕ όδευε προς την απαγόρευση των νέων πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2035. Ωστόσο, υπό την πίεση της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα τέλη του περασμένου έτους τη χαλάρωση του στόχου για τα αυτοκίνητα, προβλέποντας μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% θα καλύπτεται μέσω της χρήσης χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και εναλλακτικών καυσίμων.

Tι προβλέπεται

Η επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε, αντί αυτού, πρόταση που κατέθεσαν τρεις πολιτικές ομάδες του ευρύτερου πολιτικού χώρου, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μείωση των εκπομπών κατά 87,5%, ενώ επιπλέον 7,5% θα καλύπτεται από την παραγωγή με χρήση χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα που παράγεται στην ΕΕ, ανεβάζοντας τη συνολική μείωση στο 95%. σημειώνει το Reuters.

Τα μικρά ηλεκτρικά οχήματα ή εκείνα με ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση θα μπορούν επίσης να υπάγονται στο καθεστώς των «υπερπιστώσεων» (super credits), το οποίο διευκολύνει τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην επίτευξη των στόχων.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι εξασφάλισε μια σημαντική νίκη για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ανέτρεψε την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Η T&E, οργάνωση που δραστηριοποιείται στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και κινητικότητας, δήλωσε ότι η ψηφοφορία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Πρόσθεσε ότι η δυνατότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων που κινούνται με βιοκαύσιμα θα αποσπούσε αναγκαίες επενδύσεις από την ηλεκτροκίνηση και θα υπονόμευε την ικανότητα του ευρωπαϊκού τομέα αυτοκινήτου να ανταγωνιστεί την Κίνα.

Μετά τις ψηφοφορίες στην επιτροπή την Τετάρτη, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσει επί της δέσμης μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία τον Δεκέμβριο. Η ψηφοφορία αυτή θα καθορίσει τη θέση του Κοινοβουλίου για τις επακόλουθες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και εξακολουθεί να εξετάζει το ζήτημα.

Η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες διαθέτουν και οι δύο σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες, συμφώνησαν τον περασμένο μήνα ότι η μείωση των εκπομπών CO2 θα πρέπει να ανέρχεται στο 90%, χωρίς να απαιτούνται αντισταθμιστικά μέτρα. Την πρόταση αυτή την έχουν θέσει υπόψη και των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.

Την Τετάρτη, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ψήφισαν επίσης υπέρ της υποβάθμισης των υποχρεωτικών στόχων που έχουν τεθεί για το μελλοντικό μερίδιο των αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών στους εταιρικούς στόλους, ώστε αυτοί να μετατραπούν σε μη δεσμευτικούς, ενδεικτικούς στόχους («aspirational goals»).