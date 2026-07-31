Μεγάλη ζήτηση για την BMW iX3

Το εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν κατασκεύασε την 50.000ή BMW iX3 και πλέον βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του επόμενου σημαντικού ορόσημου.

Η BMW iX3 αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της νέας γενιάς Neue Klasse, εγκαινιάζοντας μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και ενσωματώνοντας νέας γενιάς τεχνολογίες.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα των Βαυαρών, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στη μεγάλη ζήτηση για το μοντέλο. Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος BMW, το εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία κατασκεύασε την 50.000ή BMW iX3, μόλις εννέα μήνες μετά την έναρξη της μαζικής παραγωγής.

«Η 50.000ή BMW iX3 επιβεβαιώνει τις δυνατότητες του εργοστασίου μας στο Ντέμπρετσεν: Ποτέ άλλοτε δεν έχουμε κατασκευάσει τόσα πολλά οχήματα τόσο γρήγορα σε ένα νέο εργοστάσιο. Αυτό το ορόσημο είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής ομαδικής προσπάθειας», δήλωσε ο Raymond Wittmann, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, αρμόδιος για την Παραγωγή.

Η ταχεία αύξηση της παραγωγής υποστηρίχθηκε από την προσθήκη δεύτερης βάρδιας, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026, πολύ νωρίτερα από τον προγραμματισμό. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την απάντηση του BMW Group στην υψηλή ζήτηση για την BMW iX3 από το λανσάρισμά της στην αγορά.

Σύμφωνα με τους Βαυαρούς, «με ένα ισχυρό βιβλίο παραγγελιών, το BMW Group βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του επόμενου σημαντικού ορόσημου: 100.000 παραγγελίες».

Όπως πρόσθεσε ο Wittmann, «κάθε εργοστάσιό μας επωφελείται από την εμπειρία που αποκτήσαμε στο Ντέμπρετσεν. Μέχρι το τέλος του 2027, θα λανσάρουμε 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα. Η αποδοτικότητα, η ταχύτητα και η ποιότητα είναι καθοριστικής σημασίας για το επιτυχημένο λανσάρισμα όλων των μοντέλων. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μονάδων παραγωγής μας σε όλο τον κόσμο αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας».

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