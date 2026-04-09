Μεγάλος κατασκευαστής αυτοκινήτων επιστρέφει στην Τουρκία μετά από 10 χρόνια

Ένας από τους σημαντικότερους αμερικανικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων επιστρέφει στην Τουρκία μετά από απουσία περίπου 10 ετών.

Την επιστροφή της στην αγορά της Τουρκίας προετοιμάζει η General Motors (GM), σύμφωνα με δημοσιεύματα από μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Η GM φέρεται να υπέγραψε συμφωνία με την Tur Oto A.Ş. για την εκπροσώπηση και διανομή αυτοκινήτων από τέσσερις θυγατρικές εταιρείες, τις Cadillac, Chevrolet, GMC και Corvette.

Οι πρώτες αναφορές που έκαναν λόγο για επιστροφή της General Motors στη χώρα ήρθαν στη δημοσιότητα για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

«Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για εμάς να φέρουμε την Chevrolet πίσω στην Τουρκία και να παρουσιάσουμε επίσημα τις μάρκες Cadillac, GMC και Corvette στους Τούρκους πελάτες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tur Oto, Turan Mutlu.

«Αυτή η συμφωνία δεν αποτελεί μόνο μια νέα επιχειρηματική συνεργασία. Είναι επίσης μια ισχυρή αντανάκλαση της κληρονομιάς που έχει η Tur Oto μετά από μισό αιώνα παρουσίας και του οράματός της για το μέλλον. Συνδυάζοντας την παγκόσμια ισχύ της General Motors με την εμπειρία που έχει η εταιρεία μας, ξεκινάμε μια νέα εποχή στην αγορά αυτοκινήτων της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Η Tur Oto, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των 4 εταιρειών, από τις πωλήσεις και τις aftermarket υπηρεσίες, μέχρι την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εγγύησεις των αυτοκινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών ΙΧ και ελαφρών επαγγελματικών στη γειτονική χώρα μειώθηκαν κατά 3,94%, φτάνοντας συνολικά τις 265.398 μονάδες.