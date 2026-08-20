Μεγαλύτερα όρια ταχύτητας για τα ηλεκτρικά – Ποια χώρα έκανε την αρχή

Για κάποιον που οδηγεί με 100 χλμ./ώρα, τηρώντας το όριο ταχύτητας, το να βλέπει ένα άλλο αυτοκίνητο να περνάει δίπλα του με 130 χλμ./ώρα θα μπορούσε να είναι κάπως σοκαριστικό.

Στην Αυστρία ισχύει ένας παράξενος κανόνας στους αυτοκινητόδρομους σύμφωνα με τον οποίο οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν νόμιμα να κινούνται με 30 χλμ./ώρα ταχύτερα από τα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου σε ορισμένα τμήματα του δρόμου, όταν ενεργοποιούνται περιορισμοί λόγω ρύπανσης.

Για κάποιον που οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο με 100 χλμ./ώρα, τηρώντας το όριο ταχύτητας, το να βλέπει ένα άλλο αυτοκίνητο να περνάει δίπλα του με 130 χλμ./ώρα θα μπορούσε να είναι κάπως σοκαριστικό. Δεν υπάρχει ξεχωριστή λωρίδα, δεν υπάρχει κάποιο προφανές λάθος και, υπό τις σωστές συνθήκες, ο ταχύτερος οδηγός δεν παραβιάζει τον νόμο. Το μυστικό; Μπορεί να οδηγεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να κινούνται ταχύτερα στην Αυστρία

Η Αυστρία έχει έναν ειδικό περιβαλλοντικό κανόνα, γνωστό ως IG-L, συντομογραφία της νομοθεσίας της για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε ορισμένα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων επιτρέπονται κανονικά ταχύτητες έως και 130 χλμ./ώρα. Όταν η τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση ενεργοποιεί έναν περιορισμό IG-L, οι ηλεκτρονικές πινακίδες μπορούν να μειώσουν το όριο στα 100 χλμ./ώρα, προκειμένου να περιοριστούν οι επιβλαβείς εκπομπές. Ορισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ωστόσο, εξαιρούνται από τον συγκεκριμένο περιορισμό, σημειώνει το EuroWeekly.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Καινοτομίας, Κινητικότητας και Υποδομών της Αυστρίας επιβεβαιώνει ότι τα οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια ή με τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογόνου μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται με το κανονικό νόμιμο ανώτατο όριο των 130 χλμ./ώρα στους αυτοκινητοδρόμους, όταν βρίσκεται σε ισχύ περιορισμός IG-L στα 100 χλμ./ώρα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο που κινείται με βενζίνη ή πετρέλαιο μπορεί νόμιμα να υποχρεούται να παραμείνει στα 100 χλμ./ώρα, ενώ ένα επιλέξιμο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να κινείται με 130 χλμ./ώρα, στο ίδιο ακριβώς τμήμα του δρόμου. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για ένα ειδικό όριο 130 χλμ./ώρα που δημιουργήθηκε για τα ηλεκτρικά οχήματα. Απλούστατα, ο περιβαλλοντικός περιορισμός δεν εφαρμόζεται στα οχήματα μηδενικών εκπομπών που πληρούν τις προϋποθέσεις, επιτρέποντάς τους να συνεχίζουν με το κανονικό ανώτατο όριο ταχύτητας των αυτοκινητοδρόμων.

Οι πράσινες πινακίδες κυκλοφορίας είναι σημαντικές

Τα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις χρειάζονται την χαρακτηριστική αυστριακή πινακίδα κυκλοφορίας E με πράσινα γράμματα, προκειμένου να επωφεληθούν από την εξαίρεση. Η αυστριακή κυβέρνηση αναφέρει ότι η ειδική πινακίδα διατίθεται για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα που κινούνται με υδρογόνο.

Αν και η απόκτησή της είναι γενικά προαιρετική, απαιτείται εάν οι οδηγοί θέλουν να επωφεληθούν από ορισμένα τοπικά προνόμια, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων που συνδέονται με τους περιορισμούς IG-L.

Θα μπορούσε η Ισπανία να θεσπίσει τον ίδιο κανόνα;

Οι Ισπανοί οδηγοί δεν θα πρέπει να περιμένουν να δουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα να προσπερνούν νόμιμα τους πάντες με 150 χλμ./ώρα στο άμεσο μέλλον. Το γενικό ανώτατο όριο ταχύτητας στην Ισπανία για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες στους αυτοκινητοδρόμους και τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας παραμένει στα 120 χλμ./ώρα, ανεξάρτητα από το αν το όχημα είναι ηλεκτρικό, βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο.

Η Ισπανία χρησιμοποιεί ήδη περιβαλλοντικές ταξινομήσεις για να παρέχει διαφορετική μεταχείριση σε ορισμένα οχήματα, σε περιοχές όπως οι ζώνες χαμηλών εκπομπών. Η Μάλαγα, για παράδειγμα, έχει θεσπίσει τους δικούς της κανόνες για τη ζώνη χαμηλών εκπομπών, με τα οχήματα να ταξινομούνται ανάλογα με την περιβαλλοντική τους κατηγορία.

Οποιοδήποτε μελλοντικό ισπανικό σύστημα θα χρειαζόταν επίσης προσεκτική διατύπωση. Αντί να επιτρέπει στα ηλεκτρικά οχήματα να υπερβαίνουν το κανονικό ανώτατο όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, ένα σύστημα βασισμένο στο αυστριακό μοντέλο θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέπει στα ηλεκτρικά οχήματα να διατηρούν το κανονικό όριο των 120 χλμ./ώρα, ενώ τα οχήματα βενζίνης και πετρελαίου θα περιορίζονταν προσωρινά σε χαμηλότερη ταχύτητα για λόγους ρύπανσης.