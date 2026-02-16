Mercedes: 30 νέα μοντέλα έως το τέλος του 2027

Η πλειονότητα των μοντέλων θα ενσωματώνει κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Προϊοντική «επίθεση» από τη Mercedes, με την παρουσίαση 30 νέων οχημάτων έως το τέλος του 2027, ενώ τα 16 από αυτά θα παρουσιαστούν εντός του 2026. Επιπλέον, η αυτοκινητοβιομηχανία από τη Στουτγάρδη επιβεβαίωσε ότι επτά νέα μοντέλα θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Η πλειονότητα των 30 νέων οχημάτων θα εξοπλίζεται με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καταδεικνύοντας την πρόθεση της Mercedes να διατηρήσει ενεργό και ανταγωνιστικό το θερμικό της χαρτοφυλάκιο για τα επόμενα χρόνια, παρά τη σταδιακή ενίσχυση της ηλεκτρικής γκάμας.

Από τα 16 νέα μοντέλα του 2026 τα έξι θα ανήκουν στην κατηγορία “Top-End”, εκ των οποίων τα τέσσερα θα είναι θερμικά και τα δύο ηλεκτρικά. Οκτώ από τα 16 νέα οχήματα θα τοποθετούνται στην κατηγορία “Core”, δηλαδή στον κεντρικό κορμό της εμπορικής δραστηριότητας, με πέντε θερμικά και τρία αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ θα υπάρξουν και δύο “Entry Level” μοντέλα, ένα βενζινοκίνητο και ένα αμιγώς ηλεκτρικό.

Όσον αφορά το διετές πλάνο, δηλαδή έως το τέλος του 2027, η αναλογία θεμρικών/ηλεκτρικών ορίζεται ως εξής:

Top-Εnd : 12 μοντέλα, εκ των οποίων 8 θερμικά και 4 ηλεκτρικά

: 12 μοντέλα, εκ των οποίων 8 θερμικά και 4 ηλεκτρικά Core: 15 μοντέλα, εκ των οποίων 11 θερμικά και 4 ηλεκτρικά

15 μοντέλα, εκ των οποίων 11 θερμικά και 4 ηλεκτρικά Entry-Level: 3 μοντέλα, εκ των οποίων 2 θερμικά και 1 ηλεκτρικό

Χωρίς να υπεισέρχεται σε πολλές λεπτομέρειες, η Mercedes επιβεβαίωσε ότι τον Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί το ντεμπούτο της Maybach S-Class, ενώ μέσα στο έτος θα ακολουθήσει η AMG GT 4-Door. Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του 2026, η Mercedes έχει παρουσιάσει ήδη την ανανεωμένη S-Class και την AMG GLC 53.