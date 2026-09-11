Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung: Με αγάπη από το Affalterbach

Το νέο μέλος της σειράς Mythos είναι πισωκίνητο, αποδίδει 646 ίππους και υπόσχεται αξεπέραστες οδηγικές συγκινήσεις. Ιδού η Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung.

Μερικά αυτοκίνητα ξεπηδούν από το πάθος, την εμμονή για την τελειότητα και την ανάγκη των μηχανικών να ξεπεράσουν να ξεπεράσουν τα όρια, τα ανθρώπινα και αυτά των μηχανών.

Κάτι τέτοιο μας πληροφορεί η Mercedes ότι έγινε στην περίπτωση της νέας Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung. Όλα ξεκίνησαν στο «ιερό» του Affalterbach με ένα απλό ερώτημα των μηχανικών: Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα εάν προσπαθούσαν να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο εστιασμένο στην οδηγική απόλαυση χωρίς να χρειαστεί να κάνουν κάποιο συμβιβασμό;

Έχοντας ως βάση τη CLE Coupé (και συγκεκριμένα την CLE 53), οι μηχανικοί της Mercedes-AMG δημιούργησαν ένα αριστούργημα. Πρόκειται για το δεύτερο, σπάνιο διαμάντι της υπερ-αποκλειστικής σειράς Mythos της Mercedes, που βαδίζει περήφανα στα χνάρια της εντυπωσιακής PureSpeed.

Εμφάνιση που γοητεύει

Η CLE 646 εντυπωσιάζει με το widebody αμάξωμα καθώς τα μετατρόχιά της έχουν αυξηθεί κατά 60 χιλιοστά τόσο εμπρός όσο και πίσω. Η χρήση ανθρακονημάτων είναι εκτεταμένη: από τα ενισχυμένα φτερά με ενσωματωμένους αεραγωγούς, τον επανασχεδιασμένο εμπρός προφυλακτήρα και το καπό με τον κεντρικό αεραγωγό, μέχρι την οροφή, τον πίσω διαχύτη και τη ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή.

Τα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ πολυκαρβονικό υλικό, ενώ μια ελαφρύτερη μπαταρία 12V συμβάλλει στη συνολική μείωση βάρους.

Η απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος έχει μειωθεί κατά 22 χιλιοστά μπροστά και 16 χιλιοστά πίσω και «πατάει» πάνω σε σφυρήλατες ζάντες AMG Performance 20 ιντσών με ελαστικά 305/30 ZR 20 και 335/30 ZR 20, των οποίων η τεχνολογία προέρχεται από τη Mercedes-AMG one.

Την επιβλητική εικόνα συμπληρώνει η διχρωμία, με Mojave Silver Magno στο εμπρός μέρος και Obsidian Black Magno από τη μεσαία κολόνα και πίσω, μαζί με τους θυρεούς της AMG στις πόρτες.

Το εσωτερικό είναι απόλυτα αφοσιωμένο στη φιλοσοφία του οχήματος. Τα πίσω καθίσματα, τα ηχομονωτικά υλικά και πολλά στοιχεία άνεσης έχουν αφαιρεθεί. Στην καμπίνα δεσπόζουν εξαιρετικά ελαφριά αγωνιστικά μπάκετ καθίσματα, οι ανθρακονημάτινες επενδύσεις στις πόρτες και ένα roll cage που αυξάνει τη στρεπτική ακαμψία του αυτοκινήτου.

V8 biturbo κινητήρας 646 ίππων

Καρδιά του αυτοκινήτου είναι ένας αναβαθμισμένος V8 biturbo κινητήρας 4,0 λίτρων με κωδική ονομασία M177 EVO. Η ισχύς των 646 ίππων (475 kW) χαρίζει το όνομά της στο αυτοκίνητο, ενώ η μέγιστη ροπή των 850 Nm είναι διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα από τις 2.500 έως τις 4.500 σ.α.λ.

Ο κινητήρας διαθέτει επίπεδο στρόφαλο, ο οποίος προσφέρει ακαριαία απόκριση στο γκάζι, υποστηριζόμενος από ειδική χαρτογράφηση.

Για τη διατήρηση σταθερών θερμοκρασιών κάτω από ακραία φορτία, το σύνολο εξοπλίζεται με τρία ενισχυμένα συστήματα ψύξης: ένα για τον V8 και δύο για τα υπόλοιπα μέρη, όπως τα λάδια του κιβωτίου.

Ο εκρηκτικός χαρακτήρας του V8 συνοδεύεται από ένα ειδικό σύστημα εξαγωγής αερίων σε συνεργασία με την Akrapovič, το οποίο είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο στο πίσω μέρος για να μειωθεί ακόμη περισσότερο το βάρος. Όσον αφορά τον ήχο, η Mercedes ισχυρίζεται ότι είναι βαθιά συναισθηματικός. Δεν έχουμε λόγο να μην την πιστέψουμε.

Κίνηση στον «σωστό» άξονα

Μία από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές σε σχέση με την CLE 53 είναι η απουσία του συστήματος τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+, αφού στην CLE 646 Special Edition, η ισχύς μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, προσφέροντας, ως αποτέλεσμα, μια πιο ωμή και καθαρόαιμη εμπειρία.

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων AMG SPEEDSHIFT TCT 9G παραμένει στη θέση του αλλά το σύστημα Launch Control έχει προσαρμοστεί λόγω της αλλαγής στη μετάδοση της κίνησης στον πίσω άξονα.

Οι επιδόσεις είναι καταιγιστικές: το σπριντ από στάση έως τα 200 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 310 χλμ./ώρα.

Η ανάρτηση του αυτοκινήτου αναπτύχθηκε μέσα από μια συνεργασία της Mercedes-AMG και της KW automotive. Πρόκειται για μια ρυθμιζόμενη ανάρτηση coilover με χαλύβδινα ελατήρια, η οποία ενσωματώνει αμορτισέρ τεχνολογίας 4 διαδρομών. Αυτό επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της επαναφοράς και της συμπίεσης τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές ταχύτητες.

Η νέα ανάρτηση ελέγχει τις μετατοπίσεις του αμαξώματος κατά το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και τις στροφές, ενώ παράλληλα, σε υψυλές ταχύτητες, διαχειρίζεται τις γρήγορες κινήσεις των τροχών όταν το αυτοκίνητο περνά πάνω από λακκούβες ή τα κερμπ της πίστας, διατηρώντας τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση.

Για την επιβράδυνση φροντίζει το σύστημα κεραμικών φρένων υψηλής απόδοσης AMG Ceramic High-Performance Composite. Στον εμπρός άξονα τοποθετούνται αεριζόμενοι και τρυπητοί κεραμικοί δίσκοι 420×40 χιλιοστών με εξαπίστονες δαγκάνες και τεχνολογία long-fiber, η οποία διαχέει ταχύτερα τη θερμότητα. Στον πίσω άξονα χρησιμοποιούνται δίσκοι 360×32 χιλιοστών με μονοπίστονες δαγκάνες.

Η αντοχή του συστήματος στη σκληρή χρήση της πίστας ενισχύεται από ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ψύξης φρένων, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες εισαγωγές αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα και ειδικά στοιχεία καθοδήγησης της ροής του αέρα. Το χρυσό τους φινίρισμα δίνει τη δική του premium και αγωνιστική νότα.

Έχει γίνει ήδη sold-out

Η παραγωγή της Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung θα περιοριστεί σε μόλις 30 αυτοκίνητα, τα οποία έχουν ήδη γίνει sold out.