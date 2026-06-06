Mercedes-AMG G 63 από… χρυσό

Οι βελτιώσεις έχουν ως πρόθεση να εντυπωσιάσουν, κάτι που, αναμφίβολα πέτυχε η Mansory με αυτή τη «χρυσή» Mercedes-AMG G 63.

Η Mercedes-AMG G-Class αποτελεί αντικείμενο πάθους για τους βελτιωτές και το κοινό που θέλει να ξεχωρίζει. Κατά καιρούς έχουμε δει εντυπωσιακές παραλλαγές, με καλούδια όλων των ειδών, που την καθιστούν ακόμα πιο ξεχωριστή.

Πέρα από τις μηχανικές βελτιώσεις υπάρχουν και οι αισθητικές, που εστιάζουν στην εμφάνιση του αυτοκινήτου. Σε αυτό το σημείο η Mercedes-AMG G 63 του βελτιωτικού οίκου Mansory ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα».

Με απαράμιλλη λάμψη, αναντίρρητα καθηλώνει με την εμφάνισή της και ακόμα αν δεν καταφέρνει να κερδίσει τα εύσημα από όλους σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη. Πέρα από τη χρυσαφί απόχρωση, (δεν είναι πραγματικός χρυσός), υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες από carbon που συνθέτουν ένα παζλ μοναδικό.

Η αεροδυναμική προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική από αυτή του εργοστασιακού μοντέλου και φέρει επίσης την υπογραφή της Mansory. Ανάλογα εντυπωσιακό είναι το εσωτερικό του αυτοκινήτου, με επενδύσεις από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα και καρό μοτίβα, όπως και logo που μαρτυρούν τη νέα του ταυτότητα.

Οι ανέσεις είναι κορυφαίες για τους εμπρός και κυρίως για τους πίσω επιβαίνοντες, που θα απολαύσουν χώρους ανάλογους μιας πρώτης θέσης σε αεροπλάνο που πραγματοποιεί υπερατλαντικά ταξίδια. Οι πόρτες τώρα ανοίγουν αντικριστά για περισσότερη άνεση και σίγουρα, μοναδικότητα.

Πρόκειται για ένα μοναδικό αυτοκίνητο, «one of one» όπως αναγράφεται και στη χειρολαβή εμπρός από το συνοδηγό. Η υπερβολή σε όλο της το μεγαλείο, για κάποιον που δεν θέλει να περνά απαρατήρητος. Και φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση, καθώς κάτω από το μακρύ εμπρός καπό έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις προκειμένου να εκτοξευτεί η δύναμη του… θηρίου.

Πιο αναλυτικά, ο γνωστός V8 των 4,0 λίτρων με δύο τούρμπο αποδίδει 900 ίππους και 1.200 Nm ροπής. Τιμές που χαρίζουν στο τεράστιο SUV εκρηκτικές επιδόσεις, ανάλογες ενός supercar. Επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, έχοντας μέγιστη ταχύτητα 250 χλμ./ώρα.

Όσο για την τιμή του, αυτή δεν ανακοινώνεται, αφού πρόκειται για ένα μοναδικό αυτοκίνητο κατά παραγγελία, το οποίο εξάλλου απευθύνεται σε κάποιον που σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα με το πόσο στοιχίζει.