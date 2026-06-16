Ντεμπούτο για τις Mercedes-AMG GLE 63 S και GLS 63

Οι νέες Mercedes-AMG GLE 63 S και Mercedes-AMG GLS 63 διαθέτουν αναβαθμισμένο V8 κινητήρα με δύο turbo που συνεργάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 48V και αποδίδει 612 ίππους.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την παρουσίαση των ανανεωμένων GLE και GLS, η Mercedes αποκάλυψε τις κορυφαίες AMG εκδόσεις τους. Αυτές είναι οι GLE 63 S 4MATIC+ και GLS 63 4MATIC+.

Κοινό στοιχείο και στα δύο SUV είναι το κινητήριο σύνολο, αφού τόσο η GLE 63 S 4MATIC+ όσο και η GLS 63 4MATIC+ φέρουν κάτω από το καπό τους τον M177 EVO V8 βενζινοκινητήρα με δύο turbo που προσφέρει 612 ίππους και 850 Nm ροπής.

Το μοτέρ συνεργάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V που προσθέτει επιπλέον 23 ίππους και 205 Νm ροπής, προσφέρει περισσότερη ροπή στις χαμηλές στροφές, ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση του οχήματος και εξασφαλίζει την ομαλή επανενεργοποίηση του κινητήρα κατά την εκκίνηση.

Η Mercedes έχει προχωρήσει σε κάποιες αναβαθμίσεις στον κινητήρα για γρηγορότερη και ομαλότερη επιτάχυνση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυτές περιλαμβάνουν νέο σύστημα ψεκασμού, νέες θύρες εισαγωγής και εξαγωγής, έναν αναβαθμισμένο εκκεντροφόρο, καθώς και αναβαθμισμένο υπερτροφοδότη.

Την κίνηση στέλνει και στους τέσσερις τροχούς το αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων AMG Speedshift TCT, επιτρέποντας στη GLE 63 S 4MATIC+ να κάνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα. Η αντίστοιχη δοκιμασία για την GLS 63 4MATIC+ ολοκληρώνεται σε 4,2 δευτερόλεπτα, ενώ και στις δύο περιπτώσεις, η τελική ταχύτητα φτάνει τα 280 χλμ./ώρα.

Τα δύο πανίσχυρα SUV διαθέτουν αερανάρτηση Ride Control+ με προσαρμοζόμενη απόσβεση και διάφορες λειτουργίες, όπως ρύθμιση Trail για off-road διαδρομές, όπου η απόσταση από το έδαφος αυξάνεται κατά 55 χλστ..

Στα προγράμματα οδήγησης Sport, Sport+ και Comfort (μετά τα 120 χλμ./ώρα), η απόσταση μειώνεται κατά 10 χιλιοστά, ενώ με το πάτημα ενός κουμπιού η απόσταση μπορεί να μεγαλώσει κατά 20 χιλιοστά, όταν το αυτοκίνητο χρειαστεί να περάσει πάνω από βαθιές λακκούβες.

Παράλληλα με την αερανάρτηση λειτουργεί και το AMG Active Ride Control, το οποίο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των κλίσεων του αμαξώματος. Τα αυτοκίνητα διαθέτουν σύστημα κατανομής ροπής (πλήρως μεταβαλλόμενη) και ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό με κλείδωμα που εξασφαλίζουν άψογη οδική συμπεριφορά, όπως υποστηρίζει η γερμανική εταιρεία.

Οι αλλαγές στην όψη

Οι οπτικές αλλαγές δεν είναι τόσο εμφανείς. Πέρα από τα εμβλήματα της έκδοσης, τα δύο μοντέλα ξεχωρίζουν χάρη στην ελαφρώς διαφορετική γρίλια τους -πιο σκούρα στην περίπτωση της GLE και με περισσότερο χρώμιο στην GLS- τις μεγαλύτερες ζάντες (22 ιντσών στην GLE, 23 ιντσών στην GLS) και το νέο σύστημα εξάτμισης με τις δύο διπλές απολήξεις.

Στο εσωτερικό, τα δύο SUV έχουν το τιμόνι AMG Performance – προαιρετικά σε δέρμα Nappa, με επένδυση μικροϊνών ή με ανθρακόνημα- που εφαρμόζει τέλεια στο χέρι, δερμάτινα καλύμματα στα καθίσματα και διακοσμητικά στοιχεία AMG από ανθρακόνημα, αλουμίνιο ή μικροΐνες. Φυσικά, κάθε πελάτης, μέσω του προγράμματος Manufactur, έχει την επιλογή να εξατομικεύσει το αυτοκίνητό του με βάση τις προτιμήσεις του, επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες υλικά και χρώματα.

Οι τιμές των δύο μοντέλων δεν έχουν ανακοινωθεί.