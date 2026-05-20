Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe: Ακραίες επιδόσεις 1.169 ίππων

Η Mercedes-AMG πετάει το γάντι στον ανταγωνισμό μέσω ενός πανίσχυρου ηλεκτρικού μοντέλου που δεν κόβει τους δεσμούς με το πλούσιο θερμικό παρελθόν της.

Η Mercedes-AMG ανακατεύει την τράπουλα στην κατηγορία των πανίσχυρων ηλεκτρικών μοντέλων, παρουσιάζοντας την AMG GT 4-Door Coupe, το πρώτο μηδενικών ρύπων προϊόν που φέρει το έμβλημά της και το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της μέχρι σήμερα.

Με μήκος 5,94 μέτρα, πλάτος 1,96 μέτρα, ύψος 1,41 μέτρα και μεταξόνιο 3,0 μέτρων, η νέα GT 4-Door Coupe είναι ελαφρώς μακρύτερη και ψηλότερη, αλλά λιγότερο φαρδιά από την Porsche Taycan Turbo GT, ενώ βασίζεται στην ολοκαίνουργια πλατφόρμα AMG.EA, η οποία θα υιοθετηθεί και από το υπερ-SUV που εξελίσσει η εταιρεία από το Affalterbach.

Το βάρος της ανέρχεται σε 2.460 κιλά, αν και η AMG υποστηρίζει ότι η χαμηλή τοποθέτηση της μπαταρίας και οι συμπαγείς ηλεκτροκινητήρες εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερο κέντρο βάρους σε σχέση με την αρχική βενζινοκίνητη GT 4-Door Coupe του 2018.

Ειδικότερα, ο ηλεκτρικός «πύραυλος» της Mercedes-AMG διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με τη Yasa, τη βρετανική εταιρεία ηλεκτρικών μοτέρ που ανήκει στη Mercedes. Δύο βρίσκονται στον πίσω άξονα και ένας στον εμπρός, με τους πρώτους να έχουν πλάτος περίπου 80 χλστ. και τον μπροστινό 90 χλστ., συμβάλλοντας με τις διαστάσεις τους στην εξοικονόμηση χώρου και βάρους.

Στον χορό των ακραίων επιδόσεων

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, με κορυφαία την GT 63 η οποία αποδίδει συνολικά 1.169 ίππους και 2.000 Nm ροπής, επιτρέποντας την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,4 δλ. (2,1 δλ. με μέτρηση με μέτρηση 1-Foot-Rollout), ενώ η τελική φτάνει τα 300 χλμ./ώρα. Λιγότερο ισχυρή επιλογή αποτελεί η GT 55 με 721 PS.

Οι ηλεκτροκινητήρες αντλούν ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητας 106 kWh. Όπως αναφέρει η Mercedes-AMG, η μπαταρία που λειτουργεί στα 800 volt είναι το αποτέλεσμα συγκεντρωμένης τεχνογνωσίας από το hypercar Mercedes-AMG One και «την αδιαπραγμάτευτη φιλοσοφία επιδόσεων της Formula 1». Η σχεδίαση της μπαταρίας έχει δημιουργηθεί με στόχο να μπορεί στο μέλλον να προσφέρει αυτονομία σημαντικά άνω των 700 χιλιομέτρων (WLTP).

Μπορεί να φορτίσει με ισχύ 600 kW -εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, κάτι που σημαίνει ανάκτηση 460 χλμ. σε περίπου 10 λεπτά. Επιπλέον, η φόρτιση από το 10 στο 80% δεν απαιτεί πάνω από 11 λεπτά. Για την μπαταρία έχουν χρησιμοποιηθεί 2.660 κυλινδρικές κυψέλες, με διάμετρο 26 χιλιοστά και ύψος 105 χιλιοστά, προσφέροντας κρίσιμα πλεονεκτήματα στον τομέα της ψύξης.

Οι πίσω ηλεκτροκινητήρες συνδυάζονται με ένα συμπαγές πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων (μίας σχέσης), ενώ το μπροστινό μοτέρ λειτουργεί ως booster και ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς ή πρόσφυση στον μπροστινό άξονα. Σε συνθήκες χαμηλού φορτίου αποσυνδέεται ώστε να μειώνονται οι ενεργειακές απώλειες.

Οδηγική ευχαρίστηση στον κόσμο των ηλεκτρικών

Η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe μεταφέρει τη δύναμή της στον δρόμο μέσω του συστήματος τετρακίνησης «AMG Performance 4MATIC+». Η κατανομή της ροπής μεταβάλλεται διαρκώς μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, ενώ το torque vectoring επιτρέπει την κατανομή της δύναμης ξεχωριστά ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς, προσφέροντας «όχι μόνο υψηλό επίπεδο οδηγικής ασφάλειας αλλά και εξαιρετική οδηγική απόλαυση», αναφέρει η Mercedes-AMG.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι αντιμετώπισε το ζήτημα της οδηγικής εμπλοκής στα ηλεκτρικά οχήματα μέσω μιας σειράς τεχνολογικών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένου του νέου συστήματος «AMGForce Sport+» που εισάγει έναν συνθετικό ήχο οδήγησης εμπνευσμένο από τον V8 της αρχικής GT 4-Door Coupe, σε συνδυασμό με απτική ανάδραση μέσω των καθισμάτων.

Το μοντέλο φέρει αερανάρτηση «AMG ACTIVE RIDE CONTROL» όπως και ενεργή τετραδιεύθυνση: Έως τα 80 χλμ./ώρα, οι πίσω τροχοί στρίβουν αντίθετα από τους εμπρός τροχούς, ενώ σε υψηλότερες ταχύτητας, οι πίσω τροχοί στρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση με τους εμπρός (με μέγιστη γωνία έως 1 μοίρα), βελτιώνοντας τη σταθερότητα στην οδήγηση, αλλά και την απόκριση στις εντολές του τιμονιού. Επιπροσθέτως, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του πέντε προγράμματα οδήγησης -μεταξύ των οποίων τα Race και Drift.

H Mercedes έχει δώσει έμφαση και στην αεροδυναμική, εξοπλίζοντας το μοντέλο με πλήθος αεροδυναμικών στοιχείων, όπως δύο ενεργές πλάκες ροής Venturi στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, οι οποίες χαμηλώνουν αυτόματα ανάλογα με την ταχύτητα για να αυξήσουν την κάθετη δύναμη.

Η καμπίνα, τέλος, συνδυάζει ανθρακονήματα, μέταλλο και δέρμα, με βασικά στοιχεία έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, κεντρική οθόνη infotainment 14 ιντσών και οθόνη συνοδηγού επίσης 14 ιντσών.