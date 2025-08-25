Mercedes-AMG GT XX: Διένυσε σχεδόν 5.500 χλμ. μέσα σε 24 ώρες

Ο προάγγελος της πανίσχυρης ηλεκτρικής μπερλίνας κατέρριψε συνολικά 25 ρεκόρ.

Με χρυσά γράμματα έγραψε η πρωτότυπη Mercedes-AMG GT XX το όνομά της στη Βίβλο της αυτοκίνησης, καταρρίπτοντας συνολικά 25 ρεκόρ στην πίστα δοκιμών του Nardo, στην Ιταλία.

Ο προάγγελος της αμιγώς ηλεκτρικής μπερλίνας που ετοιμάζει η μάρκα από τη Στουτγάρδη κατάφερε να διανύσει 5.479 χλμ. μέσα 24 ώρες, καταρρίπτοντας κατά 1.518 χλμ. το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει το Xpeng P7 λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η πρωτότυπη Mercedes-AMG GT XX κινήθηκε με σταθερή ταχύτητα περίπου 300 χλμ./ώρα, σταματώντας μόνο για επαναφόρτιση, ανεφοδιάζοντας με ισχύ 850 kW.

Μία ομάδα 17 οδηγών, ανάμεσά τους και ο οδηγός της Formula 1 George Russell, εναλλάσσονταν στη θέση οδήγησης κάθε δύο ώρες, οδηγώντας σχεδόν για οκτώ συνεχόμενες ημέρες. Στο τέλος της εξαντλητικής δοκιμασίας, η Mercedes διένυσε 40.075 χλμ. (όσο η περίμετρος της Γης) σε 7 ημέρες, 13 ώρες, 24 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα.

Μερικά ακόμη σπουδαία ρεκόρ του μοντέλου αφορούσαν τη διάνυση της μεγαλύτερης απόστασης σε 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 και 168 ώρες.

Το μοντέλο κινείται από τρεις ηλεκτροκινητήρες αξονικής ροής (δύο πίσω/ένας εμπρός) που συνδυάζονται γεια την απόδοση 1.360 ίππων. Επωφελούμενη από αρχιτεκτονική 800 Volt και άλλες προηγμένες τεχνολογίες, μπορεί να δεχθεί ισχύ φόρτισης άνω των 850 kW, εξασφαλίζοντας 400 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 5 λεπτά φόρτισης.