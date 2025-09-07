Mercedes-AMG GT2 Edition W16: Με 830 ίππους και 1.000 Nm ροπής

Με ακραίες επιδόσεις και τεχνολογία από τον κόσμο της F1, το μοντέλο αναμένεται να αποτελέσει μήλο της έριδος για τους συλλέκτες.

Το ισχυρότερο GT μοντέλο που φέρει την υπογραφή της AMG αποκάλυψε η Mercedes. Πρόκειται για τη Mercedes-AMG GT2 Edition W16, ένα μηχάνημα αποκλειστικά για την πίστα που θα παραχθεί σε μόλις 30 κομμάτια.

Πηγή ζωής αποτελεί ένας biturbo 4λιτρος V8 κινητήρας που παράγει έως και 830 ίππους και 1.000 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να υπερβαίνει τα 320 χλμ./ώρα.

Η πλήρης δύναμη του μοντέλου απελευθερώνεται με τη λειτουργία “Push2Pass”, μέσω ενός μπουτόν στο τιμόνι που χαρίζει επιπλέον 100 PS/200 Nm. Η κίνηση μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός 6τάχυτου σειριακού αγωνιστικού κιβωτίου, που έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις και είναι τοποθετημένο στον πίσω άξονα (διάταξη transaxle).

Η ανάρτηση διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενα αγωνιστικά αμορτισέρ, ενώ έμφαση έχει δοθεί και στην αεροδυναμική, με μια πληθώρα βοηθημάτων όπως οι επιβλητικές πτέρυγες, οι ενεργές γρίλιες πάνω από τους μπροστινούς τροχούς, ο μεγάλος μπροστινός διαχύτης και οι ειδικοί καθρέφτες.

Η Mercedes-AMG GT2 Edition W16 αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της Formula 1, αξιοποιώντας το σύστημα DRS (Drag Reduction System) το οποίο ενεργοποιείται, επίσης, από το τιμόνι και μεταβάλλει τη μετωπική επιφάνεια του πίσω φτερού, αυξάνοντας την τελική ταχύτητα.

Οι δεσμοί με τη F1 τονίζονται και από την υπογραφή του οδηγού Kimi Antonelli στο εσωτερικό των μαρσπιέ όπως και τη διαμόρφωση του αμαξώματος και της καμπίνας στα χρώματα του αγωνιστικού της Mercedes.

Με συνολικό βάρος 1.430 κιλά, η Mercedes-AMG GT2 Edition W16 έχει αναλογία κιλών ανά ίππο 1,7 kg/PS, ενώ προσφέρει υποδειγματική ασφάλεια μεταξύ άλλων μέσω ζώνης ασφαλείας πέντε σημείων, αγωνιστικού ABS και ενός συστήματος ελέγχου πρόσφυσης με πολλαπλές ρυθμίσεις.

Το μοντέλο προορίζεται αποκλειστικά για την πίστα και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων λατρεύουν τις συλλεκτικές εκδόσεις.