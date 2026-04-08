Mercedes-Benz G-Class Wolf με στρατιωτική παραλλαγή και 430 ίππους

Η EMC που φρόντισε για αυτή την ιδιαίτερη μετατροπή δημιούργησε ένα μοναδικό G-Class με στρατιωτικές αναφορές και πανίσχυρη V8 «καρδιά» 430 ίππων.

Ένα στρατιωτικό Mercedes-Benz G-Class Wolf του 1991, που ήταν το απόλυτο εργαλείο για τις ένοπλες δυνάμεις, αποτέλεσε τον καμβά για την EMC, επάνω στον οποίο σχεδίασε ένα μοναδικό μοντέλο, που ακροβατεί ανάμεσα σε όπλο μάχης και SUV επιδόσεων.

Και δεν είναι απλά μια αναπαλαίωση, με μικρές παρεμβάσεις, αλλά για μια σε βάθος μεταμόρφωση. Το στρατιωτικό καμουφλάζ κεντρίζει τη ματιά, αποτελώντας φόρο τιμής στο αρχικό μοντέλο. Φυσικά δεν λείπουν οι σύγχρονες πινελιές, όπως τα φωτιστικά σώματα LED, που αναβαθμίζουν την αισθητική, αλλά και τη λειτουργικότητα του μοντέλου.

Απέχει από τις συνηθισμένες προσεγγίσεις που εστιάζουν στην πολυτέλεια, ακολουθώντας έναν πιο αυθεντικό χαρακτήρα, που θα εκτιμηθεί από τους φίλους του μοντέλου. Ανάλογα είναι τα πράγματα και στο εσωτερικό, με αναβάθμιση της ποιότητας με καλύτερα υλικά, αλλά και τεχνολογία που βελτιώνει την εμπειρία οδήγησης χωρίς όμως να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του μοντέλου.

Μεγάλη είναι η αλλαγή κάτω από τον εντυπωσιακό μανδύα αυτής της G-Class. Πιο συγκεκριμένα έχει τοποθετηθεί ένας θηριώδης V8 κινητήρας με απόδοση 430 ίππων, που απογειώνει τις επιδόσεις του και θέτει νέα στάνταρ για τα δεδομένα του μοντέλου.

Αναβαθμίσεις έχουν γίνει και στο πλαίσιο, με αλλαγές σε ανάρτηση και φρένα για καλύτερη οδική συμπεριφορά και απόδοση υπό πίεση. Παράλληλα, αυτή η μοναδική G-Class διατηρεί τον off-road χαρακτήρα της, πάνω στον οποίο έχτισε και το όνομά της, που την κατέστησε ένα θρύλο στα εκτός δρόμου οχήματα.

Όσον αφορά την τιμή της μετατροπής από την EMC, κοστολογείται στα 160.000 ευρώ στη βασική διαμόρφωση, ενώ αν επιθυμείτε και τον LS3 V8 κινητήρα, τότε θα πρέπει να υπολογίζετε ότι θα αγγίξετε τα 208.000 ευρώ. Περίπου όσο και ένα αυθεντικό και σύγχρονο Mercedes-Benz G-Class G63, χωρίς όμως τη γοητεία αυτού του restomod G-Class.