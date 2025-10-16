Mercedes-Benz Vision Iconic: Από το παρελθόν, για το μέλλον

Η μάρκα από τη Στουτγάρδη προλογίζει τη νέα S-Class μέσω ενός κομψού πρωτότυπου.

Επίδειξη πολυτέλειας και τεχνολογικής υπεροχής κάνει η Mercedes μέσω της παρουσίασης του πρωτότυπου Vision Iconic, ενός coupe μοντέλου με τολμηρή σχεδίαση, εμπνευσμένη από το καλλιτεχνικό κίνημα «αρ ντεκό».

Αποκαλυφθέν στο κέντρο σχεδιασμού της μάρκας στη Σαγκάη της Κίνας, το νέο πρωτότυπο προσφέρει την πρώτη ματιά στο μελλοντικό πρόσωπο της S-Class, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2028.

Στο μπροστινό μέρος σήμα κατατεθέν αποτελεί η φωτιζόμενη μάσκα “iconic Grille” η οποία έκανε ντεμπούτο στη νέα, ηλεκτρική GLC, και αποτελεί μια επανερμηνεία της κλασικής γρίλιας της Mercedes 35 PS του 1900. Παράλληλα, ξεχωρίζει με το φωτιζόμενο έμβλημα στο καπό, ένα στιλιστικό στοιχείο που δεν αποκλείεται να κάνει την παρθενική του εμφάνιση στη νέα S-Class.

Στο εσωτερικό απαντώνται ένα βελούδινο μπλε κάθισμα, επενδύσεις από φίλντισι και ξύλινο δάπεδο τεχνοτροπίας μαρκετερί, συνθέτοντας μια ιδιαίτερα πολυτελή εικόνα.

Το Vision Iconic εξοπλίζεται με ένα σύνολο νέων τεχνολογιών που βρίσκονται ακόμα υπό ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4 για οδήγηση χωρίς χέρια και χωρίς βλέμμα στο δρόμο.

Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 4 ενσωματώνει ένα σύστημα “neuromorphic computing“, το οποίο, σύμφωνα με τη μάρκα, μιμείται τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Λέγεται ότι μπορεί να εκτελεί υπολογισμούς οδήγησης έως και 10 φορές ταχύτερα και να είναι 90% πιο ενεργειακά αποδοτικό από το σύστημα Drive Pilot.

Το πρωτότυπο παρουσιάζει επίσης ένα νέο σύστημα steer-by-wire, το οποίο έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη S-Class. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, σε συνδυασμό με μια αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος τετραδιεύθυνσης, αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ευελιξία και τους χειρισμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Η όγδοη γενιά της S-Class θα λανσαριστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικό όχημα βασισμένο στην πλατφόρμα MB.E, ενώ σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται να διατεθούν και εκδόσεις κουπέ & κάμπριο.