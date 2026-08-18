Ανανεωμένη Mercedes C-Class: Οι επιλογές σε βενζίνη, diesel και PHEV

H ανανεωμένη Mercedes C-Class έρχεται να τοποθετηθεί δίπλα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, συνοδευόμενη από αποδοτικούς θερμικούς κινητήρες, πιο μοντέρνα εμφάνιση και υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας.
Η Mercedes C-Class, το αδιαμφισβήτητο best-seller της γερμανικής φίρμας, περνά σε μια νέα εποχή. Παράλληλα με το λανσάρισμα της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης, η Mercedes παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη και ευρεία τεχνολογική αναβάθμιση στην ιστορία της «θερμικής» C-Class.
Διαθέσιμη σε σεντάν και Estate (στέισον βάγκον) εκδοχές, η ανανεωμένη C-Class συνδυάζει την premium πολυτέλεια με κορυφαία αποδοτικότητα, θέτοντας νέα, υψηλότερα πρότυπα στην κατηγορία της.
Εξωτερικά, η νέα C-Class παραμένει άμεσα αναγνωρίσιμη, αποκτώντας ωστόσο τώρα μια πιο επιβλητική παρουσία. Οι σχεδιαστές της γερμανικής εταιρείας επενέβησαν στο εμπρός και το πίσω μέρος, διατηρώντας την αθλητική σιλουέτα του αυτοκινήτου αλλά ενισχύοντας το κύρος του.
Η επανασχεδιασμένη μάσκα είναι πλέον φωτιζόμενη για πρώτη φορά, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω υιοθετούν το χαρακτηριστικό μοτίβο του αστεριού της εταιρείας. Συνολικά, η ανανεωμένη -θερμική- C-Class εκμονερνίζεται σημαντικά, υιοθετώντας κάποια από τα στοιχεία της ηλεκτρικής έκδοσης.
Ήπια υβριδική σε βενζίνη και diesel
Όσον αφορά το μηχανοστάσιο, η γκάμα των μηχανικών συνόλων περιλαμβάνει τετρακύλινδρους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, οι οποίοι έχουν δεχθεί εκτεταμένες βελτιώσεις με κύριο γνώμονα την συμμόρφωση με τα επερχόμενο -και αυστηρότερο- πρότυπο ρύπων Euro 7.
Όλα τα σύνολα ενσωματώνουν τη δεύτερη γενιά του συστήματος ISG (Integrated Starter-Generator), ένα ήπια υβριδικό σύστημα 48 Volt που προσφέρει επιπλέον ισχύ έως 17 kW και ροπή 205 Nm.
Το σύστημα αυτό υποστηρίζει έξυπνα τον κινητήρα στις χαμηλές στροφές, επιτρέποντας λειτουργίες όπως το coasting (ελεύθερη κύλιση) και ανακτώντας ενέργεια κατά την επιβράδυνση, προσφέροντας έτσι χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και, παράλληλα, πιο γρήγορη απόκριση πατώντας το γκάζι.
Ο δίλιτρος βενζινοκινητήρας M 254 EVO διαθέτει πλέον έναν νέο ηλεκτρικό βοηθητικό συμπιεστή (eZV) που εξασφαλίζει υψηλή ροπή από χαμηλά. Προσφέρεται σε τρία επίπεδα ισχύος: στην κορυφή βρίσκεται η C 300 με απόδοση 258 PS/400 Nm ροπής, η C 250 αποδίδει 218 PS/320 Nm ροπής, ενώ η εισαγωγική C 200 προσφέρει 177 PS/270 Nm ροπής.
Για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, η C-Class συνεχίζει να προσφέρεται με τον OM 654 EVO πετρελαιοκινητήρα σε εκδόσεις 163 και 200 ίππων.
Με 100 χλμ. ηλεκτρική αυτονομία στην PHEV έκδοση
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις plug-in υβριδικές επιλογές. Η C 400 e 4MATIC συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 395 ίππων και εντυπωσιακή ροπή 650 Nm.
Χάρη στη μπαταρία υψηλής τάσης ωφέλιμης χωρητικότητας 19,53 kWh, η C-Class μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 100 χιλιόμετρα, καλύπτοντας άνετα τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις χωρίς να χρειαστεί σταγόνα βενζίνης.
Ξανά διαθέσιμη με τετραδιεύθυνση
Όσον αφορά την οδική συμπεριφορά, η Mercedes ανακοινώνει πως η ανανεωμένη C-Class είναι τώρα αισθητά πιο ευέλικτη, χάρη στη νέα ρύθμιση της ανάρτησης από την οποία επωφελείται, παραμένοντας το παράλληλα το ίδιο άνετη στα ταξίδια μεγάλων απόστάσεων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το σύστημα τετραδιεύθυνσης, το οποίο επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν έως και κατά 2,5 μοίρες. Η τεχνολογία αυτή μειώνει τον κύκλο στροφής κατά 43 εκατοστά, μόλις στα 10,64 μέτρα, δίνοντας τη δυνατότητα στον οδηγό να κινείται ευέλικτα μέσα στην πόλη.
Οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει στη Γερμανία με τις τιμές να ξεκινούν από τα 48.844 ευρώ για την C 200 σεντάν.