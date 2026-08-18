Ανανεωμένη Mercedes C-Class: Οι επιλογές σε βενζίνη, diesel και PHEV

H ανανεωμένη Mercedes C-Class έρχεται να τοποθετηθεί δίπλα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, συνοδευόμενη από αποδοτικούς θερμικούς κινητήρες, πιο μοντέρνα εμφάνιση και υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας.