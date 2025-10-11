Mercedes: Εγκαίνια για το πιο σύγχρονο κέντρο δοκιμών φωτισμού

Στις προηγμένες μεθόδους της εγκατάστασης περιλαμβάνεται και ένας πλήρως αυτοματοποιημένος κυκλικός δρόμος αντοχής όπου ρομπότ οδηγούν τα οχήματα αυτόνομα.

Ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση του φωτισμού των οχημάτων της κάνει η Mercedes, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού, σχεδιασμένο για διαφόρων ειδών χρήσεις. Η εγκατάσταση βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κέντρου Δοκιμών της μάρκας στο Immendingen.

Με μήκος 135 μέτρα και ύψος οκτώ μέτρα, το νέο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ επιτρέπει λεπτομερείς δοκιμές συστημάτων προβολέων υπό σταθερές, επαναλαμβανόμενες συνθήκες ανεξάρτητα από την ώρα, τα καιρικά φαινόμενα ή τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Σε μήκος 135 μέτρων έχει αναπτυχθεί ένας πλήρης επαρχιακός δρόμος, ενώ το μείγμα ασφάλτου έχει κατασκευαστεί ειδικά, ώστε να προσομοιώνει με ακρίβεια τις ανακλαστικές ιδιότητες ενός παλαιού δρόμου. Έως και πέντε οχήματα μπορούν να δοκιμάζονται ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσης διερχόμενων ή προπορευόμενων οχημάτων. Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται κατά μήκος του οδοστρώματος ανά 20 μέτρα, ενώ μπορούν να ενσωματωθούν και ανδρείκελα πεζών. Η επένδυση στο Κέντρο Δοκιμών Φωτισμού ανέρχεται σε 10,5 εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του διήρκησε δύο χρόνια.

Αυτοματοποίηση και αντοχή: Ο κυκλικός δρόμος αντοχής «Heide» χωρίς οδηγό

Στις προηγμένες μεθόδους της εγκατάστασης περιλαμβάνεται και ο πλήρως αυτοματοποιημένος κυκλικός δρόμος αντοχής «Heide». Εδώ, ρομπότ οδηγούν τα οχήματα δοκιμών αυτόνομα σε μια πραγματικά κακοτράχαλη διαδρομή. Οι λακκούβες, τα σαμαράκια και τα λιθόστρωτα του δρόμου αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για την ανάρτηση και το αμάξωμα, όπως αναφέρει η μάρκα.

Η αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας αυξάνει την ακρίβεια των ελιγμών, μειώνει τη σωματική καταπόνηση των δοκιμαστών, επιτρέπει την 24ωρη καθημερινή λειτουργία και επιταχύνει σημαντικά τις δοκιμές, διατηρώντας σταθερή την καταπόνηση που υφίστανται τα οχήματα. Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, οι δοκιμές μπορεί να φτάνουν έως και τα 6.000 χιλιόμετρα σε αυτή τη διαδρομή, που αντιστοιχούν σε 300.000 χιλιόμετρα πραγματικής χρήσης. Δηλαδή, ένα χιλιόμετρο στο Heide ισοδυναμεί με 150 χιλιόμετρα σε έναν ιδιαίτερα κακό δρόμο γεμάτο λακκούβες. Το όνομα του κυκλικού δρόμου προέρχεται από μια ιστορική διαδρομή εκτός δρόμου στη Λύνεμπουργκερ Χάιντε από τη δεκαετία του 1950.

Συνεπής ψηφιοποίηση: πιο αποδοτικές, πιο γρήγορες και πιο βιώσιμες δοκιμές

Όπως όλες τις μονάδες δοκιμών του Immendingen, έτσι και ο κύκλος αντοχής Heide διαθέτει το «ψηφιακό δίδυμό» του. Το πεδίο δοκιμών έχει χαρτογραφηθεί ψηφιακά με ακρίβεια υποχιλιοστού, ενώ τα οχήματα και τα φορτία τους αναπαρίστανται ψηφιακά. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για προκαταρκτικές προσομοιώσεις στις διάφορες εργαστηριακές μονάδες δοκιμών της εταιρείας και γίνεται άμεσα η ενημέρωση των τμημάτων εξέλιξης με τα αποτελέσματα.

Σήμερα, οι ψηφιακές δοκιμές είναι τόσο ακριβείς που χιλιάδες χιλιόμετρα διανύονται ψηφιακά πριν ακόμη πραγματοποιηθεί το πρώτο πραγματικό χιλιόμετρο στο πεδίο. Για παράδειγμα, κατά τη ρύθμιση της ανάρτησης για κάθε νέα σειρά μοντέλων, δοκιμάζονται ψηφιακά περισσότερες από 100 διαφορετικές εκδόσεις και μόνο οι πιο κατάλληλες τοποθετούνται σε πρωτότυπα για φυσικές δοκιμές στο Immendingen.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Immendingen είναι ότι σχεδόν όλες οι προϋποθέσεις για ρεαλιστικές δοκιμές – εκτός από χιόνι, πάγο και ακραία ζέστη – συγκεντρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο.

86 χιλιόμετρα δρόμου σε 5.200 στρέμματα

Πριν από 10 χρόνια, η Mercedes ξεκίνησε την κατασκευή ενός μοναδικού χώρου εξέλιξης στο Immendingen της Βάδης-Βυρτεμβέργης, σχεδιασμένου να είναι ανθεκτικός, αποδοτικός και βιώσιμος. Έκτοτε, περίπου 30.000 οχήματα δοκιμών έχουν διανύσει πάνω από 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα – ισοδύναμα με 2.500 φορές την περιφορά της Γης.

Σε έκταση 5.200 στρεμμάτων, το πεδίο δοκιμών συνδυάζει πάνω από 30 μονάδες με συνολικά 86 χιλιόμετρα οδοστρώματος και 286 διασταυρώσεις. Το περιβάλλον αναπαράγει ρεαλιστικά τις συνθήκες κυκλοφορίας: από σύνθετους αστικούς κόμβους έως ορεινά περάσματα με υψομετρικές διαφορές σχεδόν 180 μέτρων, από κακοτράχαλους δρόμους και λιθόστρωτα έως αυτοκινητόδρομους και απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Για δοκιμές αισθητήρων υπό χαμηλό ή έντονο ηλιακό φως, ακόμη και όταν ο καιρός είναι συννεφιασμένος ή όταν σουρουπώνει, το Immendingen διαθέτει «τεχνητό ήλιο» – δηλαδή ισχυρούς κινητούς προβολείς που χρησιμοποιούνται συνήθως σε πλοία που ταξιδεύουν στον αρκτικό κύκλο για την ανίχνευση παγόβουνων. Επιπλέον, μπορούν να προσομοιωθούν έντονες βροχοπτώσεις και ψεκασμός νερού με τη χρήση ειδικών συστημάτων.

Περίπου το 80% των δοκιμών που γίνονταν παλαιότερα σε δημόσιους δρόμους έχουν μεταφερθεί πλέον στο Κέντρο Δοκιμών. Οι διεθνείς δραστηριότητες δοκιμών έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα. Αυτό είναι σημαντικό για την αειφορία, αφού επιτυγχάνεται συντομότερος χρόνος ανάπτυξης, ταχύτητα παλαίωσης των οχημάτων δοκιμής και σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά την εξέλιξη.

Κατά τις περιόδους αιχμής, 2.100 επιπλέον εργαζόμενοι της Mercedes από διάφορα εργοστάσια υποστηρίζουν τις δοκιμές μαζί με τους 250 μόνιμους υπαλλήλους του Κέντρου Δοκιμών.