Mercedes: Ετοιμάζει τον αντικαταστάτη της A-Class – Ένα νέο μικρό και προσιτό μοντέλο

Η Mercedes A-Class θα συνεχίσει να διατίθεται μέχρι το 2028, όταν και θα παραδώσει τη σκυτάλη σε ένα νέο entry-level προϊόν.

Αναθεωρεί τα σχέδιά της η Mercedes, γνωστοποιώντας ότι μετά την κατάργηση της A-Class εισαγωγικό μοντέλο στην γκάμα της δεν θα είναι η CLA, αλλά ένα ολοκαίνουργιο προσιτό τετράτροχο προϊόν.

Ειδικότερα, η μάρκα από τη Στουτγάρδη αποφάσισε να αξιοποιήσει την ισχυρή ζήτηση για την A-Class σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας παράταση στη διάθεση του μοντέλου μέχρι το 2028.

Έπειτα, θα επέλθει το τέλος του δημοφιλούς hatchback, το οποίο θα παραδώσει τη σκυτάλη σε ένα νέο entry-level μοντέλο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Mercedes να ικανοποιήσει τη ζήτηση των καταναλωτών για μικρότερα σε μέγεθος και πιο προσιτά μοντέλα.

Την είδηση έδωσε ο Mathias Geisen, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes υπεύθυνος για το τμήμα Marketing & Sales, μιλώντας στο Automobilwoche: «Θα παρουσιάσουμε περισσότερα μοντέλα βασισμένα στη νέα μας πλατφόρμα MMA μετά το CLA. Πιστέψτε με: μακροπρόθεσμα θα υπάρχει ένα μοντέλο εισόδου στον κόσμο της Mercedes-Benz».

Παράλληλα δήλωσε ότι η παράταση της παραγωγής της A-Class έως το 2028 έγινε για να «αποφευχθεί ένα κενό στην προσφορά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το νέο, προσιτό μοντέλο της Mercedes θα μπορούσε να λανσαριστεί εντός του συγκεκριμένου έτους.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν ελάχιστες, μιας και προς το παρόν δεν είναι γνωστές σημαντικές πληροφορίες όπως ο τύπος του αμαξώματος, το όνομα του μοντέλου, όπως και τα συστήματα κίνησης που θα φέρει.

Παρ’ όλα αυτά, γερμανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το νέο μοντέλο ίσως αποτελέσει μια τροποποιημένη και πιο προσιτή εκδοχή ενός υπάρχοντος SUV.