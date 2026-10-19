Mercedes G-Class: Τι σημαίνει το «G»

Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1972 και το G-Class -συντομογραφία του Geländewagen- κατασκευάστηκε στην Αυστρία.

Ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην τεράστια γκάμα της Mercedes-Benz είναι το SUV G-Class, αλλά τι σημαίνει το γράμμα «G» στην ονομασία του;

Μπορεί να ξεκίνησε ως ένα καθαρόαιμο όχημα εκτός δρόμου και να εξελίχθηκε σε ένα πολυτελές σύμβολο κύρους, ωστόσο αυτό δεν εξηγεί πώς προέκυψε αυτό το αυτοκίνητο που διαγράφει μακρά πορεία τόσο στους δρόμους όσο και στη σαβάνα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Σάχης του Ιράν, Mohammed Reza Pahlavi, πρότεινε στη Mercedes-Benz τη δημιουργία ενός ισχυρού και ικανού στρατιωτικού οχήματος εκτός δρόμου. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε το 1972 και το G-Class -συντομογραφία του Geländewagen- κατασκευάστηκε στην Αυστρία, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Daimler-Benz και της Steyr-Daimler-Puch. Το 1979 δημιουργήθηκε μια έκδοση για πολιτική χρήση, η οποία έγινε γνωστή ως G-Class ή G-Wagon.

Τι σημαίνει το G

Οι περισσότεροι είναι πιθανότατα εξοικειωμένοι με τον τρόπο που η Mercedes-Benz οργανώνει τη γκάμα των μοντέλων της σε κατηγορίες (ή «σειρές»). Λοιπόν, για αυτό το όχημα εκτός δρόμου -το οποίο προέρχεται από τον στρατιωτικό χώρο αλλά διατίθεται και για πολιτική χρήση- η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επέλεξε το γράμμα G για την κατηγορία του.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς το G προέρχεται από τη λέξη «Geländewagen». Σε ελεύθερη μετάφραση από τα γερμανικά, ο όρος σημαίνει απλώς «όχημα παντός εδάφους» ή «όχημα εκτός δρόμου».

Το όχημα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από στρατούς σε όλο τον κόσμο χάρη σε αυτή ακριβώς την ικανότητα κίνησης σε κάθε είδους έδαφος. Σήμερα, περισσότερες από 40 χώρες βασίζονται στα G-Class για διάφορες στρατιωτικές ανάγκες.

Mercedes W464

Η Mercedes-Benz εξακολουθεί να διαθέτει προς πώληση μια βασική στρατιωτική έκδοση. Διότι, όταν διαθέτεις μια δοκιμασμένη και άρτια συνταγή, γιατί να την αλλάξεις ή -ακόμη χειρότερα- να την καταργήσεις; Η τρέχουσα στρατιωτική εκδοχή του G-Class φέρει την κωδική ονομασία W464 και παρουσιάστηκε το 2022.