Mercedes: Ίσως το παρακάναμε με τη μείωση των κουμπιών στα αυτοκίνητα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναγνωρίζει ότι η στροφή προς τις οθόνες αφής ίσως πήγε ένα βήμα παραπέρα απ’ όσο έπρεπε.

Την άποψή του ότι οι οθόνες στα αυτοκίνητα ενδέχεται να συνεχίσουν να μεγαλώνουν σε διαστάσεις, αλλά η αυτοκινητοβιομηχανία ίσως το… παράκανε με τη μείωση των φυσικών κουμπιών στα αυτοκίνητα εξέφρασε ο ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes, Ola Kallenius, όπως αναφέρει το Autocar.

Όπως και πολλά από τα ανταγωνιστικά τους μοντέλα, τα αυτοκίνητα της εταιρείας από τη Στουτγκάρδη φέρουν μεγάλες οθόνες, εις βάρος των φυσικών κουμπιών.

Η τριπλή οθόνη MBUX Hyperscreen μπορεί σε ορισμένα αυτοκίνητα να φτάσει σε πλάτος έως και 1.410 χιλιοστά, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη οθόνη αυτού του είδους σε αυτοκίνητο παραγωγής. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που έχουν εκφράσει παράπονα για τη διαρκή μείωση του λειτουργιών που είναι προσβάσιμες μέσω διακοπτών.

Ο Kallenius δείχνει να αφουγκράζεται τα παράπονα αυτής της μεγάλης μερίδας οδηγών: «Περνάμε αμέτρητες ώρες ασχολούμενοι με το UI (περιβάλλον χρήστη). Κάθε χρόνο αφιερώνω ώρες συζητώντας γι’ αυτό με τους μηχανικούς μας και αστειευόμαστε ότι πρέπει να είναι τόσο εύκολο, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε ένα πεντάχρονο παιδί είτε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Mercedes. Αυτό είναι το ζητούμενο και, μόλις εξοικειωθείς μαζί του, γίνεται δεύτερη φύση».

Αναφορικά με τα φυσικά χειριστήρια, εξήγησε ότι η Mercedes έχει πλέον επαναφέρει φυσικά μπουτόν στα τιμόνια των αυτοκινήτων της και δήλωσε: «Μερικές φορές προχωράς λίγο πιο μπροστά απ’ όσο πρέπει και χρησιμοποιείς την τεχνολογία για χάρη της τεχνολογίας, ίσως ξεχνώντας λίγο τον πελάτη. Έτσι, από εδώ και στο εξής, θα μας δείτε να επαναφέρουμε τα πιο απαραίτητα και χρήσιμα κουμπιά».